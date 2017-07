Waarom u zo veel betaalt voor een bakje aardbeien en courgetten

Een sappig bakje aardbeien of een hagelwitte bloemkool kost deze dagen opmerkelijk veel, en dat ligt voor een groot stuk aan de droogte.

Afgelopen weekend toonde een steekproef van VTM Nieuws aan dat op markten tegenwoordig flink wat meer neergeteld moet worden voor groente en fruit. Een bakje aardbeien kon je bijvoorbeeld maar voor 6,50 euro mee naar huis nemen, terwijl dat enkele weken geleden nog maar 4 euro was.

Dat klopt, klinkt het bij de veiling van Hoogstraten, want de droogte heeft een niet te ontkennen impact op vollegrondsteelt. Er werd dit jaar totnogtoe slecht 765.000 kilo aardbeien verhandeld, terwijl dat op hetzelfde ogenblik vorig jaar 1,1 miljoen was. En de bakjes gaan ook hier ruim een euro duurder over de toonbank. Qua tomaten, paprika’s en komkommers valt de impact van de droogte mee, omdat die in kas geteeld worden.

Broccoli, bloemkool, courgette...

In West-Vlaanderen is de impact groter, omdat daar heel wat meer vollegrondsteelt verhandeld wordt, zoals jonge sluitkolen, aardappelen en prei. Katrien De Backer, commercieel medewerker bij LAVA, de coöperatie van groente- en fruitveilingen in België, bevestigt de gevolgen van de droogte ook bij onder meer broccoli, bloemkool en courgette. Qua fruit lijkt ook hier de impact het grootst op aardbeien. Er zijn ook minder kersen, maar dat ligt dan weer aan de lentenachtvorst.

De Backer wijst er wel op dat land- en tuinbouw over de jaren heen bekeken moet worden, want een optimaal oogstjaar haal je bijna nooit. ‘Maar het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om een geslaagd oogstjaar te halen’, klinkt het. ‘Telers kunnen in geval van droogte wel wat sproeien, maar de natuur kan je nooit volledig de baas.’

En volgens De Backer zijn de telers daar het grootste slachtoffer van. ‘Als een bepaald stuk fruit of groente te duur wordt voor de consument, kiest die iets anders. Telers hebben die keuze niet.’ En de prijzen stijgen niet altijd voldoende om de tegenvallende verkoop op te vangen. ‘Petje af voor het doorzettingsvermogen van onze lokale groenten- en fruittelers om in elke situatie toch een mooi kwaliteitsproduct af te leveren.’