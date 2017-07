Geert Bourgeois herhaalt vraag naar zevende staatshervorming

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft maandag, aan de vooravond van 11 juli, zijn vraag naar een zevende staatshervorming herhaald. Met het oog op ‘meer responsabilisering’ moet die extra bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten, onder meer op het vlak van fiscaal beleid.

Bourgeois kondigde dat aan tijdens het programma Matin Première op RTBF. Maandagavond verzorgt Bourgeois ook de 11 julitoespraak op de Kortrijkse Groeningekouter.

‘Om in de Europese top 5 te staan, hebben we meer bevoegdheden nodig, meer echte hefbomen op fiscaal vlak, op het vlak van arbeidsmarktbeleid, van gezondheidszorg, van homogene bevoegdheidspakketten’, zei Bourgeois. ‘Om tegen 2025 volledige tewerkstellingte bereiken hebben we veel meer bevoegdheden nodig.’

De resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 vragen bovendien om die extra bevoegdheden, aldus Bourgeois, die eraan herinnerde dat de N-VA voorstander is van confederalisme. ‘We moeten beslissen wat de Franstaligen en de Vlamingen nog samen willen doen. Dat zou veel beter zijn.’

De Vlaamse minister-president argumenteerde op de RTBF ook dat er wat hem betreft ‘twee democratieën bestaan in België’. Volgens Bourgeois stemt 70 procent van de Walen links of extreemlinks - hij verwijst naar de steile klim van de PVDA in de peilingen - terwijl ‘dat in Vlaanderen met minder dan 30 procent precies omgekeerd is’.