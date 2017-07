Bus met Vlaamse jongeren beschoten op Franse snelweg

Een groep Vlaamse jongeren van 15 en 16 jaar is op de terugreis van hun vakantiekamp in Spanje beschoten. De bus werd geraakt ter hoogte van de Franse stad Tours. De achterruit sprong stuk, maar niemand raakte gewond.

44 jongeren waren samen met vier monitoren en vier leden van de kookploeg op vakantie in San Vicente in Spanje. Daar gingen ze surfen met Kazou regio Mechelen-Turnhout, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten. Op de nacht van zaterdag op zondag waren ze onderweg naar huis na een geslaagde vakantie, maar die eindigde in mineur.

Kogelinslag, verbrijzelde achterruit

Toen ze op de terugreis in de buurt van de Franse stad Tours waren, sprong tussen 5 en 6 uur ’s ochtends de achterruit van de rijdende bus plots stuk. 'De jongeren kregen een luide knal te horen', zegt Pieter Billiet van Kazou. 'Toen was er even paniek, maar niemand bleek gewond. Ook de tieners op de achterbank kwamen er met de schrik vanaf.'

De buschauffeurs reageerden alert en ze brachten het voertuig op de dichtstbijzijnde parking tot stilstand. Toen de wegpolitie arriveerde, bleek dat de achterruit verbrijzeld was ten gevolge van een kogelinslag. 'Of het schot van op de snelweg werd afgevuurd of van op een brug bijvoorbeeld, weten we niet', aldus Billiet.

Volgens de Franse autoriteiten zou het gaan om een verdwaalde kogel. De kogel kwam de bus binnen via een venster aan de linkerkant van de bus en doorboorde vervolgens ook een venster aan de rechterkant. De expertise van het ‘Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale’ in Parijs is gevraagd voor dat onderzoek.

Ondersteuning bij aankomst

De vier monitoren ontfermden zich over de geschrokken deelnemers, terwijl de hoofdmonitor via het noodnummer van Kazou de ouders op de hoogte bracht. In groepjes van 15 à 20 deelnemers werden de jongeren in andere bussen van de organisatie gezet en verder naar huis gebracht. Zondag om 17 uur waren de laatsten weer thuis. Bij aankomst in Geel en Mechelen was er begeleiding voorzien voor alle betrokken partijen.

'Al bij al hebben we veel geluk gehad, maar het is vooral jammer dat de geslaagde vakantie niet gezamenlijk kon worden afgesloten en in mineur eindigde', sluit Billiet af.