Opnieuw grote brand in Londen

Het centrum van Londen is in de nacht van zondag op maandag opnieuw opgeschrikt door een grote brand in Camden Lock Market, in de buurt van de wijk Camden Town.

Een zeventigtal brandweerlui waren nodig om het vuur te blussen. Uiteindelijk was de brand rond 03.00 uur (plaatselijke tijd) onder controle, laat de London Fire Brigade weten op Twitter. De nabluswerken zullen wel nog tot de ochtend duren.

The #CamdenMarket fire is now under control but crews will be damping down into the morning © @CamdenJohnny Latest: https://t.co/WYOasMBp2a pic.twitter.com/nWEgvv0ZMb — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 juli 2017

De eerste, tweede, derde verdieping en het dak van een gebouw aan Camden Market, in het noorden van de stad, stonden in brand, twitterde de brandweer.

De politie kreeg om iets na middernacht een melding van de brand. Het is nog onduidelijk of er sprake is van slachtoffers, zegt politie aan The Guardian. Die krant geeft nog mee dat de bekende Camden Market in 2008 grotendeels werd vernield door een brand.

Op 14 juni van dit jaar werd de Britse hoofdstad getroffen door een zware appartementsbrand in de Londense Grenfell Tower. De balans van de ramp was zwaar; 79 mensen lieten het leven.