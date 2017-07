Nachten in Bangkok brengen Versnick (weer) in opspraak

Er zijn vragen bij onkosten­nota’s van Geert Versnick voor reizen naar Azië. Vooral bij dure tussenstops in Bangkok. Niet voor het eerst komt de liberale gedeputeerde in opspraak.

Al vijf jaar reist Geert Versnick (Open VLD) twee keer per jaar naar Vietnam om daar namens het Oost-Vlaamse provinciebestuur de bevoorrechte relaties te onderhouden. Ook China staat doorgaans twee keer per jaar op zijn programma. Oost-Vlaanderen onderhoudt al 25 jaar een nauwe band met Vietnam. ‘Binnenkort wordt dat zelfs gevierd met een tentoonstelling’, zegt gouverneur Jan Briers, die dit voorjaar ook een keer meereisde.

Versnick wordt op zijn trips naar Vietnam en China normaal bijgestaan door twee mensen uit de administratie. Die vliegen vanuit Brussel via de Thaise hoofdstad Bangkok naar Vietnam. Ook Versnick neemt die route. Alleen vliegt hij meestal op een andere dag dan zijn ambtenaren en blijft hij ook bijna altijd een dagje hangen in Bangkok. ‘Waarom hij daar zo vaak moet zijn, is voor niemand duidelijk’, zegt provincieraadslid Riet Gillis (Groen), die zich verdiepte in de onkostenvergoedingen van Versnick. Ook zijn collega’s in de deputatie zeggen niet op de hoogte te zijn. Zij keuren elke keer de missie en het budget goed, maar daarin rept Versnick niet over Bangkok.

Twee slaapkamers

In de onkostennota’s die hij achteraf indient, boven op de vaste dagvergoedingen voor buitenlandse missies, prijkt wel telkens een rekening van Hotel Lebua, met zijn prachtige uitzicht over de stad en de rivier Chao Phraya een van de betere slaapplekken van Bangkok. De goedkoopste kamers kosten daar 136 euro, maar Versnick boekt bijna altijd een suite met twee slaapkamers. Prijs: 320 euro. Nog op de rekening: taxikosten, maaltijden en andere roomservices.

‘Dat hij die rekeningen presenteert aan de provincie – en dus aan de belastingbetaler – is volledig in strijd met het reglement rond dienstreizen van de deputatie’, zegt Gillis. ‘De provincie neemt alleen verblijfs- en ontbijtkosten op zich voor de duur van de missie. En vliegtuigreizen moeten in economy class gebeuren.’ Door zijn uitstapjes in Bangkok kosten ook de vliegtickets van Versnick 800 tot 1.500 euro meer dan die van de ambtenaren.

Op de hotelrekeningen die Versnick indient, staat meestal alleen zijn naam en adres. Maar in minstens één geval staat de rekening op naam van de bvba Clanco, een bedrijf waarvan behalve Versnick ook zijn dochter zaakvoerder is. ‘De kans is niet onbestaande dat hij die rekening ook nog eens indient als fiscale aftrekpost voor zijn bvba’, zegt Gillis.

‘Aanpassen aan klimaat’

Versnick zegt in een reactie dat hij in Bangkok contacten onderhoudt met de ambassade om ‘investeringen voor onze auto-industrie te onderzoeken’. Ook de opstart van een economische missie werd onderzocht.

Op de vraag waarom die contacten niet vermeld staan in de missienota, luidt het antwoord: ‘Ik ben daar soms ook gewoon privé, en om me aan te passen aan het uurverschil en het klimaat.’ Dat daardoor behalve de extra hotelkosten ook zijn vliegtickets duurder uitvallen, daar had Versnick niet bij stilgestaan. ‘Ik ben er altijd van uitgegaan dat dat geen verschil uitmaakte.’