Jongen van 16 sterft bij scooterongeval

In Ransart, bij Charleroi, is zaterdagnamiddag een 16-jarige jongen zwaar ten val gekomen met zijn scooter. Ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse, maar de jongen stierf in het ziekenhuis. Op de sociale media klagen buurtbewoners over de slechte staat van de weg op de plaats van het ongeval.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De lokale politie van Charleroi is een onderzoek begonnen, maar kan nog niet veel zeggen over de feiten.

Sommige buurtbewoners menen dat putten in de rue Appaumée aan de basis liggen. De bevoegde schepen, Eric Goffart, zegt dat de straat een prioriteit is. De herstellingswerken moesten binnenkort beginnen, maar er loopt een beroep bij de Raad van State tegen de aanbesteding.