Bruynkens voorlopig op podium in Silk Way Rally

Serge Bruynkens kan terugblikken op een goede dag in de Silk Way rally. Samen met Artur Ardavichius (Iveco) en Michiel Huisman eindigde hij als derde, waardoor hij ook opschuift naar de derde plek in het klassement.

“De rit van vandaag was vrijwel identiek aan die van gisteren”, vertelde Bruynkens aan de finish van de tweede etappe. “De modder op het parcours kwam de zichtbaarheid niet ten goede. Meer dan de helft van de rit kon ik niets zien omdat de ruitenwisser niet tot aan mijn kant komt. Daar komt nog eens bij dat 40 km voor de finish het reservoir van de ruitensproeier volledig leeg was waardoor we bijna blind moesten rijden.”

Bruynkens zag na 122 km concurrent Tom Colsoul vastzitten in een kuil. “Er was een nota in het roadbook die melding maakte van een gat in de weg, evenwel zonder gevaar. We konden er links of rechts voorbij”, schetst Bruynkens de situatie. “De wagen van Tom Colsoul was er bijna volledig in verdwenen. Eigenlijk is het een schande hoe de situatie werd aangekondigd. Het wegdek was er spekglad. Wij zijn er bijzonder traag voorbijgereden en nog gleden wij er bijna van de baan. Jammer voor Tom, hem treft zeker geen schuld. Wij mogen tevreden zijn over onze prestatie. We zijn derde in de rit en schuiven op naar de derde plaats in de stand.”