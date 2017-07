De Iraakse ordediensten leveren zondag in de Oude Stad van Mosoel nog steeds strijd met leden van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de Iraakse regering gaan de gevechten om West-Mosoel, een van de laatste overgebleven bolwerken van IS, hun laatste dagen in. Premier Haydar al-Abadi is alvast ter plekke om de zege uit te roepen.

Zaterdag liet een woordvoerder van het Iraakse leger weten dat Mosoel weer volledig in handen van het leger was, maar dat bericht blijkt dus iets te voorbarig zijn. Volgens de Iraakse staatsomroep is intussen wel de Iraakse vlag gehesen aan de oever van de Tigris in de Oude Stad, die in het westen van Mosoel ligt.

De premier liet bij zijn aankomst in Mosoel weten dat IS volgens hem verslagen is. Hij bedankte de 'heroische soldaten, en de Iraakse bevolking'. In de praktijk is de overwinning nog niet volledig binnen: er wordt wel degelijk nog geschoten in de stad, en wellicht zijn nog niet alle radicale strijders opgepakt. Maar ze zouden niet meer in staat zijn om als groep te functioneren. Maar het kan dus nog dagenlang erg gevaarlijk blijven in de stad.

De gevechten vinden nog plaats in het noorden van de Oude Stad, waar IS nog altijd een klein gebied controleert dat in twee delen is gesplitst, zo meldt een lid van de ordediensten.

Daarnaast zijn agenten van de antiterreurpolitie en de federale politie nog altijd actief in het centrum van Mosoel, waar eveneens nog enkele gebieden zich in handen van IS-strijders bevinden. ‘De politie strijdt nog met IS in de binnenstad die nog niet volledig onder controle is, hoewel dat eerder wel was aangekondigd’, zo zegt de medewerker van de ordediensten nog.

De strijd om Mosoel werd in oktober vorig jaar gestart. Na de bevrijding van Oost-Mosoel begonnen de militairen, met hulp van sjiitische milities en de internationale coalitie, met het gevecht om West-Mosoel. De extremisten hadden de op een na grootste stad van Irak in handen sinds juni 2014.

Na het verdrijven van IS uit Mosoel is de terreurgroep echter nog niet volledig uitgeschakeld. Elders in het land is ze wel nog sterk, maar ook daar verliest het kalifaat verder terrein.