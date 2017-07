Gerecycleerde busbanden moeten tramsporen veiliger maken

In Gent wordt een nieuwe methode gebruikt om de ongebruikte tramsporen in het historisch centrum veiliger te maken voor fietsers. ‘We geloven dat dit een echte doorbraak kan zijn’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

In de sporen wordt een mengsel van acrylaat en stukjes gerecycleerde busbanden gespoten. Het mengsel werd deze week aangebracht in de ongebruikte tramsporen op de Botermarkt en in de Belfortstraat in Gent.

In het vernieuwde centrum van Gent bevinden zich tramsporen die nog niet in gebruik zijn. Dat komt omdat de uitbreiding van het tramnet nog niet voltooid is. Om nieuwe werken in de toekomst te vermijden zijn de tramsporen op sommige plaatsen wel al gelegd. In afwachting van de ingebruikname werden de sporen voorlopig gevuld met rubberen banden, maar die bleken op veel plaatsen toch los te komen. Het nieuwe mengsel moet uitkomst bieden.

‘Al jaren wordt er in binnen- en buitenland gezocht naar oplossingen om tramsporen veiliger te maken voor fietsers. De rails zijn vaak moeilijke obstakels en liggen aan de oorzaak van heel wat pijnlijke fietsongevallen’, zegt De Lijn Oost-Vlaanderen. De openbaarvervoermaatschappij ontwikkelde het product samen met spooraannemer Frateur-De Pourcq. Het mengsel wordt vloeibaar in de tramsporen gegoten en wordt na een kwartier hard.

‘We hebben het materiaal enkele weken getest op de stelplaats van De Lijn in Gentbrugge en zijn erg enthousiast over het resultaat’, zegt Marc Feys, afdelingshoofd exploitatie van De Lijn Oost-Vlaanderen. ‘Het acrylaat hecht zich goed aan de rails, kan toch eenvoudig worden verwijderd, en het is onderhoudsvriendelijk, stevig en duurzaam.’

De Lijn zal het materiaal nu gedurende een jaar uittesten op het terrein en daarna evalueren. ‘Als het veiliger wordt voor fietsers, wordt fietsen ook verleidelijker. In hartje Gent hoef je je nu alvast geen zorgen meer te maken over deze tramsporen. We staan voor een internationale doorbraak met een enorm potentieel’, hoopt Weyts.