Frankrijk heeft voor de tweede keer in zijn geschiedenis de World League volleybal gewonnen. Les Bleus versloegen zaterdag in de spannende finale thuisland Brazilië in Curitiba met 3-2 (21-25, 25-15, 25-23, 19-25, 15-13).

Frankrijk doet zo even goed als in 2015, toen het in Rio de Janeiro Brazilië aftroefde in de beslissende titelmatch.

De Fransen wonnen twaalf wedstrijden en verloren slechts een keer, met een B-ploeg van Italië, toen de kwalificatie voor de Final Six al vaststond.

Brazilië is met negen zeges recordhouder in de World League. De laatste overwinning dateert van 2010. In de strijd om het brons versloeg Canada de Verenigde Staten met 3-1 (18-25, 25-20, 25-22, 25-21).