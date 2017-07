Chinese Nobelprijswinnaar wil behandeling in buitenland

De Chinese dissident en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo heeft een nieuw verzoek gedaan voor een behandeling in het buitenland. De 61-jarige Liu, die in 2009 tot elf jaar cel veroordeeld werd, lijdt aan terminale leverkanker.

Dat laten zijn aanhangers zondag weten. Liu heeft in het ziekenhuis in Shenyang, in het noordoosten van China, bezoek gekregen van een Duitse en een Amerikaanse arts. Het ziekenhuis heeft ook foto’s verspreid waarop een verzwakte Liu samen met chirurg Markus Büchler en oncoloog Joseph Herman te zien is.

Tijdens het gesprek met de twee artsen heeft Liu ‘de wens herhaald om een behandeling in het buitenland te krijgen’, zo meldt een actiegroep die ijvert voor de vrijlating van Liu Xiaobo.

Maar het ziekenhuis heeft intussen een verklaring uitgestuurd waarin benadrukt wordt dat ‘een Chinese expert meldt dat het transport van de patiënt niet veilig is’. Büchler en Herman vinden dat Liu de gepaste behandeling krijgt, zo meldt het ziekenhuis nog.

Liu had eind vorige maand al eens gevraagd om naar het buitenland te mogen gaan voor een behandeling. Maar China heeft dat verzoek afgewezen, omdat burgers die hun straf nog niet hebben uitgezeten, wettelijk gezien het land niet mogen verlaten. Als tegemoetkoming werden toen wel de twee buitenlandse artsen uitgenodigd.

Liu is medeauteur van het Charter 08, een document dat in 2008 werd getekend door 300 intellectuelen en waarin wordt opgeroepen tot een ‘vrije, democratische en grondwettelijke staat’ in China. Hij werd daarvoor tot een gevangenisstraf van elf jaar veroordeeld wegens ‘subversief’ gedrag. In 2010 werd hij voor zijn strijd voor de burgerrechten in China beloond met de Nobelprijs voor de Vrede.