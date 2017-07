Gigantische lading cocaïne onderschept op weg nar Antwerpen

Douaniers hebben in de haven van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo hebben meer dan duizend kilogram cocaïne ontdekt. Die werd vrijdagavond aangetroffen in een grote lading hout die zou worden verscheept naar de haven van Antwerpen.

De drugs zaten verstopt in veertig sporttassen, die waren verspreid over een vijftiental containers met houtblokken. Met een straatwaarde van meer dan 60 miljoen euro is het een van de grootste drugsvangsten ooit in het Zuid-Amerikaanse land. De Surinaamse politie heeft volgens lokale media nog geen verdachten aangehouden.

Cocaïne uit Suriname, een ex-kolonie van Nederland ten noorden van Brazilië, lijkt steeds vaker zijn weg te vinden naar België. Eind vorig jaar stuitten douanerechercheurs op Guadeloupe, een Frans eiland in de Caraïben, op 148 kilogram cocaïne in een container die onderweg was van Suriname naar België. De drugs zaten toen verstopt in een lading bananen van een zustermaatschappij van de Belgische fruitgigant Univeg.

In februari werd in de haven van Paramaribo dan weer 978 kilogram cocaïne ontdekt in twee containers, waarvan eentje ook al de haven van Antwerpen als eindbestemming had.

De regering van Suriname kondigde onlangs aan dat zij de controles in de haven van Paramaribo drastisch had verscherpt. Tot voorheen controleerde de douane op basis van steekproeven enkel de als ‘verdacht’ aangemerkte containers, sinds eind vorige maand worden alle containers die het land verlaten aan een volledige controle onderworpen. Dat gebeurt weliswaar handmatig, aangezien de enige containerscanner van de haven van de Surinaamse hoofdstad al jarenlang stuk is.