Nieuwe wapenstilstand in Syrië gaat om 11 uur in

Zondagmiddag (plaatselijke tijd) gaat in het zuidwesten van Syrië een nieuwe wapenstilstand in die Rusland en de Verenigde Staten hebben besproken in de marge van de G20-top in het Duitse Hamburg. Het is een nieuwe poging om een doorbraak te vinden in de bloedige impasse die het land van president Bashar al-Assad al meer dan vijf jaar in een houdgreep houdt.

Als de afspraken die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin worden nageleefd, zullen de wapens zwijgen in de provincies Deraa en Quneitra en, volgens Russische bronnen, ook in Swaida, aan de grens met Jordanië. Het Jordaanse koninkrijk heeft trouwens meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gaf vrijdag al meer toelichting bij het akkoord. ‘Vandaag hebben Russische, Amerikaanse en Jordaanse experts in de Jordaanse hoofdstad Amman overeenstemming bereikt over een memorandum voor de oprichting van een de-escalatie zone in de gebieden Deraa, Quneitra en Swaida. Daar zal vanaf 9 juli om 12 uur ‘s middags (11 uur Belgische tijd, red.) een staakt-het-vuren ingaan.’

Hij vulde nog aan dat de veiligheid in de zone zal gewaarborgd worden door troepen en middelen van de Russische militaire politie, in samenwerking met de Jordaniërs en de Amerikanen.

Het is voor het eerst in een jaar dat de Verenigde Staten opnieuw betrokken zijn bij pogingen om de situatie in Syrische te laten de-escaleren. Rusland, Iran en Turkije raakten het in mei al eens over het invoeren van vier veilige zones, maar niet over de manier waarop ze bestuurd zouden worden.