Bart Swings herovert Europese marathontitel

De Belgische skeeleraars hebben zaterdag de Europese kampioenschappen in Portugal met twee medailles afgesloten. Op de zware marathon in Portimao, met ruw asfalt en venijnige klimmetjes, won Bart Swings zijn eerste individuele titel van de skeelerzevendaagse. Het is de derde Europese marathontitel voor Swings na 2013 en 2015. Vorig jaar moest hij met zilver vrede nemen.

Junior Indra Médard veroverde zilver op de marathon. Bij de vrouwen eindigde Sandrine Tas als negende.

De ereprijzen brachten de totale oogst aan medailles voor de kleine Belgische delegatie op twintig: zeven keer goud, tien zilver en drie brons. Dat is meer dan vorig jaar in Nederland, maar minder dan de 23 van 2015 in Oostenrijk.

De titelstrijd stond dit jaar min of meer in de schaduw van de World Games, die over minder dan twee weken in Wroclaw beginnen en die beduidend hoger worden aangeslagen als het continentale kampioenschap. In Polen verschijnen Zuid-Amerikaanse en Aziatische skaters aan de start.

Met het oog op de World Games was het de vraag of het verstandig is om in een zware marathon onder moeilijke omstandigheden tot het uiterste te gaan. De skeeleraars leken een beetje verloren op het autodromo, het internationale circuit in de Algave, waar doorgaans auto’s en motoren razen. Vanzelfsprekend was de broek veel te groot: in Portimao kunnen 100.000 toeschouwers langs de winderige, 4,6 kilometer lange ronde plaatsnemen. Enige honderden belangstellenden zagen op het lange brede rechte stuk naar de eindstreep Swings de sprint van kop aangaan. Even een stukje omhoog en daarna nog 400 meter vals plat. De beste Belgische inliner weerstond de aanval van de Fransman Nolan Beddiaf maar net. Op de streep was het verschil minimaal: vier honderdsten van een seconde. De Nederlander Crispijn Ariëns werd derde. Het groepje van drie was ontstaan na een lange vluchtpoging van de Nederlander Luc ter Haar, die maximaal een minuut voorsprong had.

In de vrouwenkoers ging geen van de skaters echt op avontuur. Het kopwerk werd grotendeels overgelaten aan de Nederlandse Manon Kamminga. Sandrine Tas en de Italiaanse Francesca Lollobrigida verloren elkaar geen moment uit het oog, zodat de eindsprint beslissend was. Die werd echter een prooi voor Kamminga, die Lollobrigida verschalkte. De Duitse Josie Hofmann werd derde. Tas was de sprint te laat begonnen, probeerde het nog wel, maar gaf zich ruim voor de finish gewonnen.

Bij de junioren vocht Indra Médard een verbeten sprint uit met de Fransman Martin Ferrie, die hij verloor. De derde plaats was voor de Nederlander Bart Hoolwerf.