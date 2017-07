OEFENMATCHEN. Club Brugge met de billen bloot tegen Waasland-Beveren, KV Mechelen krijgt 0-6 om de oren van Hasi

Zaterdagavond kwamen enkele eersteklassers vriendschappelijk in actie. Nieuwbakken hoofdtrainer Philippe Clement klopte met Waasland-Beveren zijn ex-club Club Brugge. Standard gaf een dubbele voorsprong nog weg tegen Hoffenheim in een spektakelmatch. KV Oostende ging gelijkspelen bij het Nederlandse Vitesse.

Club Brugge onderuit tegen ex-trainer Clement

Club Brugge en Waasland-Beveren hebben op stage in het Nederlandse Garderen tegen elkaar gespard. De Leeuwen wonnen de oefenpartij met 2-0.

Aleksandar Boljevic (22.) en Zinho Gano (43) scoorden beide doelpunten in de eerste helft. Philippe Clement, sinds deze zomer coach van Waasland-Beveren, klopte dus zijn ex-ploeg. Clement speelde in zijn carrière tien jaar voor Club en was er van 2012 tot vorig seizoen assistent.

Club Brugge: Hubert (46’ Horvath), Cools (46’ Palacios), Poulain (46’ Mechele), Mera (46’ Denswil), De Bock (46’ Touba), Claudemir (46’ Simons), Nakamba (46’ Vanleberghe), Vormer (46’ Vanaken), Refaelov (46’ Limbombe), Perbet (46’ Vossen), Acolatse (46’ Vlietinck)

Waasland-Beveren: Goblet, Jans (80’ Marquet), Buatu (55’ Moren), Camacho (80’ Van Dooren), Demir (75’ Nys), Seck (80’ Schryvers), Cools (80’ Dhondt), Morioka (64’ Ndiaye), Boljevic (60’ Myny), Opuku (60’ Cerigioni), Gano (70’ Michel)

Doelpunten: 19’ Boljevic 0-1 (geen assist), 45’ Gano 0-2 (Boljevic)

Standard geeft dubbele voorsprong weg in spektakelmatch

Standard ging in het Duitse Schwetzingen met 4-2 onderuit tegen Bundesliga-club Hoffenheim. Alexander Scholz (6.) en Ryan Mmaee (21.) bezorgden de Luikenaars een vroege dubbele voorsprong, maar Szalai (38.) lukte nog voor de pauze de aansluitingstreffer.

Na de rode kaart voor verdediger Réginal Goreux in minuut 52 stuikte Standard ineen. Via Polanski (65.), Rossipal (74.) en Posch (88.) won Hoffenheim uiteindelijk met 4-2.

Foto: Photo News

KV Oostende speelt gelijk tegen Vitesse

Dankzij een strafschopgoal van Berrier, na fout op belofte Bataille, dwong KVO bij de ploeg van Alexander Büttner, ex-Anderlecht, een verdiend gelijkspel af. Zelfde Büttner had even daarvoor in de tweede helft de thuisploeg ook al met een penalty - foutje van Capon - niet onverdiend op voorsprong gebracht - voor de rust was Vitesse de betere ploeg geweest met de betere kansen. Maar Dutoit redde en een kopbal strandde op de lat.

Bij KVO startten nieuwelingen Lombaerts, Zivkovic en Bah in de basis maar aan de rust wisselde Vanderhaeghe op doelman Dutoit na de hele ploeg, Musona bleef uit voorzorg aan de kant. Al bij al een leerrijke oefenmatch. En de nieuwe spits Zivkovic toonde zich toch al even.

De Ridder swingt Lokeren voorbij VW Hamme met 4 doelpunten

Lokeren won zaterdag vrij eenvoudig van 1ste amateurs VW Hamme, dat nog maar driemaal trainde, met 0-8. De ploeg van trainer Runar Kristinsson begint stilaan meer vorm te krijgen en liet zijn basisploeg een uur lang staan, nadien wisselde hij nagenoeg het volledige elftal. Steve De Ridder, die zijn voetbalcarrière bij Hamme begon, had er duidelijk erg veel zin in en scoorde vier keer, waaronder twee met het hoofd. De mooiste goal kwam echter op naam van verdediger Rassoul na een subtiel lobje over de thuisdoelman. Ook Hupperts en Miric en jongeling Triest pikten hun doelpuntje mee. (whb)

Lokeren: Verhulst, Marzo (60’ De Langhe), Monsecour (74’ Benchaib), Rassoul, Mpati (60’ Skulason), Overmeire (60’ Torres), Persoons (60’ Terki), Hupperts (60’ Slagveer), Kehli (60’ Miric), De Ridder (60’ Straetman), De Sutter (60’ Triest)

Doelpunten: 18’ De Ridder 0-1, 25’ De Ridder 0-2, 37’ Rassoul 0-3, 47’ Hupperts 0-4, 59’ De Ridder 0-5, 60’ De Ridder 0-6, 81’ Miric 0-7, 87’ Triest 0-8

Bailey ziet KRC Genk winnen tegen Lierse

KRC Genk heeft zaterdagavond een oefenmatch tegen SK Lierse met 2-0 gewonnen. Zhegrova en Samatta zorgden voor en na de rust voor de doelpunten. Er zat ook een oude bekende op de tribune van KGS Bree-Beek: Leon Bailey, die een half jaar geleden Genk verruilde voor Bayer Leverkusen, volgde de wedstrijd samen met Nikos Karelis.

Antwerp wint ook tweede match van voorbereiding

Antwerp won ook de vierde oefenwedstrijd uit deze voorbereiding. In en tegen Cappellen werd het 1-4, na goals van Owusu (2), Duplus en Binst.

Een te zwak spelend en door het harde labeur onder Boloni duidelijk vermoeide Antwerp had nog al bij al weinig moeite met de thuisploeg, die een groot blik spelers zonder contract en testers had opengetrokken. Onder meer de oude bekenden Gilles Swerts en Ernest Nfor maakten hun opwachting bij de Noord-Antwerpenaars. Vleminckx en Daeseleire bleven geblesseerd aan de kant bij de Great Old.

Limbombe miste al snel onbegrijpelijk, maar Owusu was met het hoofd beter bij de pinken. Kudimbana was dan weer enkele minuten erg onzeker in doel en bleef enkele keren maar net overeind.

Aan de overkant hield Knipping knap twee keer Dierckx van de 0-2. Op het halfuur omspeelde Owusu de nog slechts spartelende Knipping en trof raak vanuit een scherpe hoek: 0-3. Limbombe was dan al uitgevallen na een regelrechte charge op zijn bovenbeen, en ook Dierckx ging mankend vroegtijdig onder de douche. Kudimbana was nadien wel wakker en hield de nul op het bord. Hairemans zag zijn elfmeter na een fout op Dequevy pardoes op Knipping belanden. Duplus en Binst dikten nog logischerwijs aan, terwijl Tshibuabua tussendoor had kunnen tegenprikken.

KV Mechelen zwaar onderuit tegen Olympiakos

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

De eerste thuiswedstrijd van de voorbereiding is voor KV Mechelen uitgedraaid op een stevige rammeling. Het Olympiakos van Besnik Hasi was op alle vlakken een maat te groot en smeerde Malinwa een zware 0-6 nederlaag aan.

Nog geen Stefan Drazic bij KV Mechelen. De nieuwe Servische spits van KV moest in zijn thuisland nog wat zaken afhandelen en pikt begin volgende week in op de vijfdaagse stage in Tubeke. Recordaankoop Rob Schoofs mocht wel voor het eerst aantreden voor eigen publiek maar beleefde wellicht niet al te veel plezier aan zijn debuut. KV liet zich aftroeven door een agressief spelend Olympiakos en keek bij de rust al tegen een 0-3 achterstand aan, onder meer na een rechtstreeks binnengedraaide hoekschop van uitblinker Fortounis. Ivan Obradovic (ex-KV), die gelinkt wordt aan de Griekse landskampioen, keek vanuit de tribune toe.

De inbreng van Bandé, nog een nieuwkomer, zorgde voor meer Mechelse dreiging na de rust maar de jonge Burkinese spits en Zeroual mistten twee mooie kansen om KV terug in de match te brengen. Olympiakos sprong efficiënter om met hun kansen: Marin (ex-Anderlecht) en invaller Tarik dreven de score nog verder op tot 0-6. De laatste twintig minuten maakte de thuisploeg wel rond met een piepjong elftal met voornamelijk beloftenspelers. Doelman Colin Coosemans bleef ziek aan de kant.

KV Mechelen: Swolfs – Rherras (63’ Heyvaerts), Vitas (63’ Filipovic), Cocalic (63’ Smolders), Cobbaut – El Messaoudi (71’ Wilms), Schoofs (46’ Claes) – Matthys (71’ Soumah), Croizet (71’ Soladio), Zeroual – Pedersen (46’ Bandé).

Doelpunten: 11’ Elabdellaoui 0-1, 21’ Botia 0-2, 38’ Fortounis 0-3, 59’ Marin 0-4, 74’ en 81’ Tarik 0-5 en 0-6

Gele kaarten: Retsos, Pardo, Bandé, Botia

Diallo debuteert met hattrick voor Eupen

Eupen won zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding met 3-0 van de U21 van Keulen. Matchwinnaar was nieuwe spits Moussa Diallo die na de rust in zijn debuut meteen uitpakte met een zuivere hattrick. Vorig seizoen speelde de Senegalese Belg nog voor Kelmis in tweede amateurklasse waar hij maar liefst 33 keer scoorde. Eupen nodigde de goaltjesdief uit om te komen testen en geraakte snel overtuigd van zijn killerinstinct. Vrijdag tekende de 26-jarige Diallo zijn eerste profcontract (voor één seizoen met optie), een dag later scoorde hij dus al zijn eerste drie doelpunten. Iemand om dit seizoen in de gaten te houden...

Eupen (1e helft): Van Crombrugge – Hassan, Blondelle, Gnaka, Martinez – Diagne, George, Luis Garcia, Ocansey – Mouchamps, Verdier.

Eupen (2e helft): Van Crombrugge – Aw, Lotiès, I. Diallo, Tirpan – Wagué, Karatas, Lazare, Schouterden – Castro, M. Diallo.

Doelpunten: 69’, 77’ en 84’ M. Diallo 1-0, 2-0 en 3-0.

Zulte Waregem scoort er zeven tegen Roeselare

Foto: Isosport

Het nieuwe Zulte Waregem krijgt zo stilaan vorm. De bekerhouder nam gemakkelijk afstand van Roeselare, uit eerste klasse B, en won met 7-1 zijn derde oefenmatch. Alweer Peter Olayinka charmeerde op het veld van Sparta Petegem. De Nigeriaan was vanop zijn linkerflank goed voor drie goals. De huurling van AA Gent combineert snelheid met techniek. De Sart stuurde op het middenveld. Al is het maar de vraag hoe hoog de waardemeter lag tegen een zwak Roeselare.

Dat er muziek in Essevee zit, kunnen we wel vaststellen. Sander Coopman en Ivan Saponjic maakten hun debuut. Die twee vonden elkaar naarmate de eerste helft vorderde vlot. Coopman verstuurde gemeten passes en Saponjic stond twee keer op de juiste plek. Vooral de makelij van zijn eerste goal zal Francky Dury graag gezien hebben. De 19-jarige Serviër dook in de rug van de verdediging en trapte in één tijd van buiten de zestien in de korte hoek binnen. Genoeg over de doelpunten. Het spelniveau van Essevee gaat ook zienderogen de hoogte in. Bij momenten legde Zulte Waregem vlotte combinaties op de mat die ook uitmondden in doelkansen. Na de pauze slikte Essevee nog een goal en pikten Walsh en Leya Iseka nog hun doelpuntje mee. Maar nogmaals: een zwak Roeselare is niet echt een waardemeter.

Zulte Waregem: Bossut (46’ Bostyn), De fauw (62’ Walsh), Heylen (62’ Severin), Derijck (72’ De Roover), De Sart (72’ Himpe), Madu (83’ Brym), Kaya (62’ Mühren), De Pauw (62’ Cordaro), Coopman (62’ Reichert), Saponjic (46’ Leya Iseka), Olayinka (62’ Bala)

KSV Roeselare (eerste helft): Biebauw, Borry, Brouwers, Cornet, Damman, Godwyn, P. Monteyne, Ibou, Schmisser, Seoudi, Van Acker

KSV Roeselare (tweede helft): Vierinka, M. Monteyne, Wang, Zolotic, Grisez, Lepeciér, Dufour, Bochet, Lecomte, Samyn, Brodic

Doelpunten: 12’ Olayinka (1-0), 23’ Olayinka (2-0), 32’ Saponjic (3-0), 44’ Saponjic (4-0), 50’ Olayinka (5-0), 54’ Brochet (5-1), 70’ Walsh (6-1), 83’ Leya Iseka (7-1)

Gele kaarten: 48’ Samyn, 73’ Reichert