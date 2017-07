Tweehonderd betogers vragen solidariteit met Marokkaanse Rif aan Brussels Noordstation

Aan het Brusselse Noordstation hebben zich zaterdagnamiddag zo’n 200 mensen verzameld voor een solidariteitsbetoging met de Rif. In deze regio in Marokko wordt al maandenlang betoogd voor betere levensomstandigheden en politieke, sociale en culturele rechten

Dat protest vindt voorlopig amper gehoor bij de Marokkaanse overheid. Volgens de betogers is repressie momenteel het enige officiële antwoord.

‘Marokko zou geen arm land mogen zijn’, zegt Oumayma Hammadi, een jonge Brusselse die afkomstig is uit de Rif. ‘Het land beschikt over voldoende grondstoffen en rijkdom om al zijn inwoners te voeden. Waarom moet iemand zich dan in een vuilniswagen gooien om zijn inkomen te beschermen?’

Volgens haar heeft de overheid de Rif decennialang links laten liggen en toont ze zich nu al negen maanden blind voor de legitieme eisen om sociale en politieke rechten van de inwoners. ‘We vragen niet meer dan ziekenhuizen, culturele centra, gezondheidszorg, zonder resultaat. Maar de “hirak”, de beweging, is groter dan de Rif, groter dan de politieke en culturele verschillen in Marokko. We zullen blijven strijden.’

‘Europa moet kritischer zijn voor Marokko’

Het protest beperkt zich ook niet meer tot de Rif-regio, klink het bij andere betogers. ‘Overal in Marokko klinkt de eis om een einde te maken aan de repressie, aan het politieke onrecht. Het wordt tijd dat de Belgische en Europese regeringen in actie komen. België moet zijn onderdanen in Marokko beschermen, zoals Nederland al doet, en België en de Europese Unie moeten zich veel kritischer opstellen voor het Marokkaanse regime, dat alle rijkdom en macht concentreert in de handen van enkelingen.’

Ook de Belgische media krijgen een veeg uit de pan. ‘De mediastilte in België over wat er in de Rif gaande is, is onaanvaardbaar’, zegt Ludo De Brabander van de vzw Vrede. ‘We moeten de hele wereld tonen wat daar gebeurt en die strijd voor democratie steunen.’