Trump: ‘Geen snelle oplossing voor situatie in Noord-Korea’

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is er tijd nodig om de nucleaire ambities van Noord-Korea in te dijken. Hij zei dat na een meeting met de Chinese president Xi Jinping in de marge van de G20-top in Hamburg. Trump benadrukte wel dat Washington en Peking samen in staat zijn om dat te doen.

De Amerikaanse president was ingegaan op de uitnodiging van Xi Jinping om na afloop van de G20-top nog even samen te zitten om een aantal zaken te bespreken. Trump heeft er tijdens die meeting bij China op aangedrongen om meer economische druk uit te oefenen op Pyongyang.

Hoewel Trump zich eerder bezorgd en ongeduldig had getoond over de rakettesten van Noord-Korea, liet hij daar weinig van merken na afloop van zijn meeting met de Chinese president.

‘Er is een probleem in Noord-Korea. Een probleem waar iets moet aan gedaan worden’, zei president Trump aan zijn Chinese tegenhanger. Trump sprak ook zijn appreciatie uit voor de Chinese inspanningen om dat ‘substantieel probleem’ aan te kaarten.

‘Het zal langer duren dan ik wil, het zal wellicht ook langer duren dan wat jullie willen’, zei Trump aan Xi. ‘Maar uiteindelijk zullen we er op de ene of de andere manier in slagen om het op te lossen.’

De voorbije week werd er vanuit het Noord-Koreaanse Pyongyang een intercontinentale raket afgevuurd die volgens sommige experts tot in Alaska en Hawaï zou kunnen rijken. Volgens het regime in Noord-Korea is de raket uitgerust om een grote kernkop mee te nemen.

‘Prachtige relatie’

Tijdens de presidentscampagne van Trump was bij behoorlijk hard voor de Chinese handelspraktijken, maar na zijn intrede in het Witte Huis is zijn toon over China gemilderd, omdat hij met hen wil samenwerken over dit nucleaire probleem.

Het was niet de eerste keer dat de twee presidenten elkaar ontmoetten. In april kwam Xi Jinping al eens op bezoek bij Trump in de Verenigde Staten. Toen kwamen ze overeen om binnen de honderd dagen enkele ‘vervelende handelsirritaties’ op te lossen. Zaterdag zei Trump in Hamburg dat hij intussen met Xi Jinping een ‘prachtige relatie heeft ontwikkeld’.