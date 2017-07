IS-ronselaar met Belgische connectie opgepakt in Italië

In Italië is woensdag een 38-jarige Tsjetsjeen opgepakt die verdacht wordt van terroristische bendevorming. De man zou ook deel uitgemaakt hebben van een netwerk in België dat rekruteerde voor Islamitische Staat.

Dat heeft het parket van Bari, in Zuid-Italië, zaterdag bekendgemaakt. Eli Bombataliev wordt ervan verdacht betrokken geweest te zijn bij een aanslag in 2014 in Grozny, in Tsjetsjenië, waarbij 20 doden vielen. Hij zou zich ook hebben aangesloten bij islamitische groepen in Syrië in 2014 en 2015. Uiteindelijk kwam hij in Italië terecht, waar hij al snel hoofd werd van het islamitisch centrum in Foggia.

De speurders kwamen bij hem terecht toen ze trachtten te begrijpen hoe een jonge Tunesiër uit Foggia geradicaliseerd was geraakt. Op de telefoon van Bombataliev troffen ze berichten en video’s aan die werden gedeeld om jihadisten te rekruteren. Naar verluidt was Bombataliev zijn Russische vrouw en twee Albanese broers aan het opleiden. De drie worden Italië uitgezet.