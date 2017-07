’Niet raken aan tax shift’

De ‘hervormingsmotor’ in ons land mag niet stilvallen. Daarvoor waarschuwt Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bij aanvang van een regeringstop.

Hij reageert daarmee meteen ook op een rapport van het monitoringcomité over het begrotingstekort. Uit het rapport van het monitoringscomité zou blijken dat de regering-Michel voor 2017 83 miljoen euro moet zoeken om op begrotingskoers te blijven. De inspanning zou oplopen naar 4,2 miljard in 2018, 7,7 miljard in 2019 en 8,2 miljard in 2020.

‘Naast de begroting is het ook van groot belang voor onze bedrijven en de jobs dat de hervormingsmotor niet stilvalt’, aldus Van Overtveldt. ‘De tax shift heeft die motor in gang gezet. Daar mag dus niet aan geraakt worden. We moeten ook kijken hoe we de uitgavendrijvers in de sociale zekerheid onder controle kunnen houden.’

Van Overtveldt ziet in het rapport ook het bewijs dat er dit jaar al een zeer grote inspanning geleverd wordt. ‘We bouwen het structurele tekort van de regering Di Rupo af van 3 procent naar ongeveer 1 procent. Voor 2018 en 2019 zullen we nog belangrijke inspanningen moeten doen. We moeten die opdracht in de komende dagen en weken grondig en in alle sereniteit tot een goed einde brengen.’

‘Op koers houden’

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) liet eerder weten dat de regering ‘ de inspanning die nodig is om de begroting op koers te houden op realistische en verantwoordelijke wijze wil vastleggen’.

Bij ongewijzigd beleid evalueert het monitoringcomité het structurele tekort op 1,29 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018, en op 1,66 procent bbp in 2019, verduidelijkt Wilmès.

‘De cijfers van het comité bevestigen het traject voor 2017’, stelt de minister in een persbericht. ‘Ze bevestigen ook dat er nog maatregelen nodig zijn in 2018 en 2019, al weten we ook dat de toestand kan evolueren, met name in functie van de reële groei.’

Wilmès wijst op de resultaten die al werden geboekt, maar geeft toe dat de gezondmaking van de financiën moet worden voortgezet. Ze benadrukt wel dat dat moet gebeuren ‘zonder te raken aan de economische heropleving en zonder de investeringen en jobcreatie af te remmen’.

Werkvergaderingen

Ministers van de federale regering houden dit weekend verschillende werkvergaderingen in Brussel. Ze zullen het hebben over een versterking van de hervormingen om extra banen te scheppen en over het budgettaire kader. Dat heeft een woordvoerder van premier Charles Michel gezegd.