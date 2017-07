Het aantal olifanten in Aziatische toeristenparken is de voorbije vijf jaar fors gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van dierenrechtenorganisatie World Animal Protection. Zij onderzochten 220 dergelijke parken in landen als Thailand, Cambodja en India. Bovendien krijgen de dieren het er bijzonder zwaar te verduren, dat blijkt uit deze undercoverbeelden die de organisatie maakte.