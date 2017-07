Logan Bailly keert terug naar Jupiler Pro League

Voormalig Rode Duivel Logan Bailly (31) keert terug naar de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De keeper gaat vanaf komend seizoen het doel van Moeskroen verdedigen. Hij heeft een mondeling akkoord voor twee jaar en tekent dit weekend.

Bailly komt over van de Schotse kampioen Celtic Glasgow, waar hij geen eerste keuze was. In België brak hij door bij Racing Genk, waarna hij ook Rode Duivel werd. Hij zou acht keer tussen de palen staan bij de Belgische nationale ploeg.

Na drie seizoenen bij de Duitse eersteklasser Mönchengladbach ging het echter bergaf met zijn carrière. Hij werd uitgeleend aan het Zwitserse Neuchâtel, keerde voor heel eventjes terug naar de Genkies, om uiteindelijk naar OH Leuven te trekken. Daar keepte hij drie jaar alvorens in 2015 het Kanaal over te steken naar Schotland.