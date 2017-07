Paul Magnette: ‘Ik ben zeer ongerust’

In een weekendinterview in De Standaard reageert voor het eerst een Waalse politicus op de recente peiling waarin het extreemlinkse PTB de grootste partij in Wallonië bleek. En Paul Magnette (PS) laat meteen ook verstaan dat uit de politiek stappen niet per se uit den boze is.

De PS gaat door de diepste crisis in haar bestaan. Niet alleen lijkt Elio Di Rupo zijn rode troepen niet op één lijn, er is ook de breuk met het CDH en als klap op de vuurpijl de peiling waarin de PS nog nauwelijks 16 procent – amper de helft van de vorige verkiezingen – haalt. Concurrent PTB wordt de grootste partij in Wallonië.

Dat maakt Waals minister-president Paul Magnette (PS) ‘zeer ongerust’. Dat geeft hij toe in een weekendinterview in De Standaard. ‘Politiek is dynamisch, maar als dit de verkiezingsuitslag wordt, dan is Wallonië onbestuurbaar. De PTB wil de komende jaren niet besturen, en dat is logisch, want ze zijn niet klaar.’

Magnette is er zich ook van bewust dat zijn partij wel eens helemaal van de radar zou kunnen verdwijnen. Hij waarschuwt naar eigen zeggen al maanden voor ‘al maanden dat dit niet zo kan doorgaan. De existeniële vragen zijn er dus. Niet alleen omdat we intern met een serieuze crisis zitten, maar ook omdat de sociaal democratie in heel Europa in het slop zit.’

Dood links?

Toch is links volgens Magnette niet dood. ‘Als je de percentages van PS, PTB, Ecolo en pakweg een derde van CDH optelt, komt je aan een grote linkse meerderheid. Maar veel linkse kiezers voelen zich verweesd. En de PTB vangt alle ontgoochelden op. Dat is niet hun verantwoordelijkheid, dat ligt bij ons. Omdat wij niet het verhaal kunnen brengen waar de mensen nood aan hebben.’

Dan maar een ‘ander’ links proberen uitwerken, een soort ‘Magnette En Marche’? ‘Ik ben al en marche, daarvoor heb ik geen mouvement nodig (lacht). Ik blijf mijn rol spelen in de partij. Ik steun de chantiers des idées en ik heb me ingespannen voor de totale decumul. In verschillende afdelingen was daar een meerderheid voor, niet overal, maar het leeft. We hebben een andere, complexe beslissing genomen, wat ik betreur. Het is een goede stap, maar niet eenvoudig. Eén politicus, één mandaat is dat wel. De eerste die daar trouwens voor heeft gekozen is Willy Demeyer (PS), de burgemeester van Luik. En Philippe Close (PS) van Brussel is gevolgd.’

Magnette zegt zich bovendien niet vast te klampen aan de macht. ‘Ik ben sereen. Ik kan opnieuw parlementslid worden, of burgemeester…’ Professor aan de ULB is ook een optie – ‘ik heb nog altijd politiek verlof’. Magnette vindt bovendien dat je over uit de politiek stappen ‘soms toch over moet nadenken. Een politiek met schandalen, conservatisme, leugens, verraad en slagen onder de gordel, op een bepaald moment heb je daar de buik van vol. Zo wil ik niet aan politiek doen.’