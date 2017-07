'Eerste succes' voor samenwerking Kremlin en Witte Huis

OP de G20-top in Hamburg hebben de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin een akkoord bereikt over een wapenstilstand voor het zuiden van Syrië. 'Een eerste succes.'

De leiders van de grootste geïndustrialiseerde landen zijn dit weekend in het Duitse Hamburg bijeen voor de G20-top. Rond 15.45 uur zaten Russisch president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump daar samen voor een gesprek. Die laatste noemde de ontmoeting achteraf 'een eer'. 'Ik ben zeer blij dat ik u kan ontmoeten', verklaarde ook Poetin.

Maar de twee wereldleiders deden tijdens hun eerste ontmoeting meer dan enkel kennismaken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson kondigde vrijdagavond, in de marge van de G20-top, aan dat het gesprek onmiddellijk resultaat opleverde. Er gaat namelijk in het zuiden van Syrië namelijk een wapenstilstand in, vanaf zondag. Ook Jordanië werkt daaraan mee. 'Het is ons eerste succes', zei Tillerson over de samenwerking tussen het Witte Huis en het Kremlin.

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. De VS vinden dat het regime van Assad omvergeworpen moet worden, en steunt de 'gematigde' rebellen die de Syrische regimetroepen bestrijden.

Positieve chemie

Tillerson had het over een 'positieve chemie', toen hij de reporters de details gaf van de ontmoeting tussen Poetin en Trump die meer dan twee uur duurde. 'De bijeenkomst was zeer constructief, de connectie tussen de twee kwam heel snel tot stand.'

Tijdens dat gesprek wierp Trump ook meer dan een keer de kwestie van de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen op, zei Tillerson nog. Het was een 'lange en hevige discussie, waarin de Russische president de beschuldiging formeel ontkende.'