Koning Filip moet niet onderdoen voor Trudeau en Macron

Koning Filip wil elke inwoner van ons land een heel erg prettige zomer toewensen. En dat doet hij met stijl: onze vorst plaatste een filmpje online waarop hij aan het kitesurfen is.

Een nieuw filmpje van onze koning doet de acties van de Franse president Emmanuel Macron of de Canadese premier Justin Trudeau verbleken. In dat filmpje ziet u onze koning kitesurfen, één van zijn hobby’s.

De koning gaat vaak kitesurfen bij de club Surfers Paradise in Knokke. Maar het paleis wil niet bevestigen of de video daar is gemaakt. In het filmpje gaat koning Filip, met zonnebril, gezwind over de golven. Hij is omringd door andere surfers. Bij het filmpje schrijft de koning: ‘Veel plezier deze zomer! / Bel été à tous! / Genießen Sie den Sommer! / Enjoy the summer! Filip - Philippe’

Handicap

Frank Vanleenhove van de Knokse club Surfers Paradise bevestigt dat koning Filip daar komt surfen. ‘Ik mag daar niet te veel over vertellen. Maar ik kan bevestigen dat de koning hier komt kitesurfen. Ik heb het hem aan paar jaar geleden geleerd. De koning was er snel mee weg. Zijn enige handicap is zijn tijdgebrek. Als hij al eens tijd heeft dan is het altijd een beetje bang afwachten of er genoeg wind zal staan.’

Vanleenhove zegt dat de koning een goede kitesurfer is. In kennerstermen: de koning vaart perfect over de golven. ‘Koning Filip heeft geen begeleiding nodig. Hij kan goed alleen zijn plan trekken.

Het paleis is zelf karig met commentaar. ‘Het gaat om een homevideo, gemaakt tijdens een privé uitstap. De koning doet graag aan sporten (lopen en kitesurfen bijvoorbeeld).’