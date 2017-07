Summer of Love?

De ‘Summer of Love’ was een legendarische happening in Haight-Ashbury, een wijk in San Francisco, in de zomer van 1967. Uit vele steden van de VS stroomden jongeren toe, aangelokt door mediaverhalen over 'vrije liefde' en door de psychedelische cultuur van die tijd. De zomer maakte deel uit van de 'tegencultuur', een periode in de late sixties waarin utopische, anti-materialistische ideeën eerste viool speelden. Dat 'The Summer of Love' ontspoorde, kwam omdat de vloed aan wannabes niet opgevangen kon worden, maar de tegencultuur oefende in de decennia daarna een grote invloed uit.