De Standaard trapt ‘The Summer of Love’-expositie af

Geen zomer zo beroemd als die van 1967, de ‘Summer of Love’. Om zijn vijftigste verjaardag te vieren, vroeg De Standaard twintig fotografen om uit die periode veertig beelden te kiezen en daarop een eigentijds antwoord te geven. Van 8 juli tot 1 oktober kunt u dat antwoord in Oostende gaan bezichtigen.

In de aanloop naar ‘The Summer of Love’, en zeker ook in de nasleep ervan, stond een generatie op die het niet eens was met de waarden en beslissingen van haar leiders. Haar verzet drukte zij uit in straatprotest, anarchistische bewegingen, psychedelische muziek, nieuwe vormen van samenwonen, massamanifestaties en algemeen verspreid drugsgebruik. De tegencultuur verspreidde zich over heel Amerika, inspireerde een jonge generatie in Europa en Latijns-Amerika, en werd een internationale beweging die tot vandaag invloed heeft.

Jimmy Kets, Michiel Hendryckx, Lieve Blancquaert, Frederik Buyckx, Jérôme Sessini, Lorenzo Meloni en vele anderen plukten iconische beelden uit Belgische en internationale archieven en zetten er een eigentijds antwoord tegenover. Het resultaat is de expositie ‘The Summer of Love, 50 jaar later’. Na een feestelijke opening de avond van vrijdag 7 juli, kunnen bezoekers van zaterdag 8 juli tot en met zondag 1 oktober 2017 in Fort Napoleon in Oostende terecht. De tentoonstelling bevat bovendien ook een kindvriendelijk parcours, dat 7- tot 10-jarigen wegwijs maakt in de gekte van de jaren zestig.

Deze tentoonstelling is een originele afleiding van een journalistieke reeks die de hele zomer in De Standaard verschijnt en probeert te achterhalen wat er van de herwonnen vrijheid, de zelfbeschikking, spiritualiteit, het verzet tegen autoriteit is overgebleven. In de krant van zaterdag 8 juli kunt u alvast de eerste aflevering lezen: het verhaal van Nic Balthazar en zijn vader en dochter.

Met ‘The Summer of Love, 50 jaar later’ zet De Standaard voor het eerst een eigen artistiek project op poten, onder het toeziend oog van journalist Peter Vantyghem en art director Jan Desloover. Scenografie en realisatie zijn in handen van Don Verboven.