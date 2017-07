WIMBLEDON. Nishikori mag opkrassen, Murray niet zonder moeite

Op Wimbledon heeft Victoria Azarenka zich geplaatst voor de vierde ronde. De Wit-Russische won in drie sets van thuisspeelster Heather Watson. Bij de mannen noteerden we de verrassende uitschakeling van de Japanner Kei Nishikori. Rafael Nadal haalde wel de achtste finales.

‘Mama’ Azarenka in achtste finales

De Wit-Russische Azarenka won vrijdagnamiddag op het gras in Londen met 3-6, 6-1 en 6-4 van thuisspeelster Heather Watson (WTA 102). Azarenka is een voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig laureate van de Australian Open (2012-2013). Ze speelt op Wimbledon haar eerste grandslamtoernooi in een jaar nadat de Wit-Russische een pauze inlaste om in december voor het eerst mama te worden.

Vorige maand vierde Azarenka haar terugkeer op het circuit tijdens het toernooi van Mallorca. Op de ranking is de 27-jarige tennisster weggezakt naar plaats 683. Azarenka, 27, haalde al twee keer de halve finales in Wimbledon (in 2011 en 2012). Ze speelt in de volgende ronde om een plek bij de laatste acht tegen de Chinese Shuai Peng (WTA 37) of het Roemeense tweede reekshoofd Simona Halep (WTA 2).

Negende reekshoofd Nishikori mag opkrassen

Bij de mannen werd het negende reekshoofd, de Japanner Kei Nishikori (ATP 9), verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. Nishikori verloor met 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19)

Wimbledon is het grandslamtoernooi waar de 27-jarige Nishikori tot dusver de minst goede resultaten behaalde. Twee keer bereikte hij op het gras in Londen de vierde ronde (achtste finales), in 2014 en 2016. Op de US Open was de Japanner al verliezend finalist (in 2014), op de Australian Open en Roland Garros kwartfinalist.

Roberto Bautista Agut, 29, doet met zijn plaats bij de laatste zestien even goed als in 2015. De Spanjaard treft in de vierde ronde de Amerikaan Steve Johnson (ATP 31) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 6).

Nadal wel naar achtste finales

Rafael Nadal (ATP 2) liet zich niet vangen. De Spanjaard heeft zich gekwalificeerd voor de vierde ronde van Wimbledon.

Nadal was met 6-1, 6-4 en 7-6 (7/3) te sterk voor de Rus Karen Khachanov (ATP 34). De partij op het gras van Centre Court duurde 2 uur en 14 minuten.

In de achtste finales staat Rafael Nadal tegenover de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26). Die schakelde de Brit Aljaz Bedene (ATP 58) uit met 7-6 (7/4), 7-5 en 6-4.

Nadal, 31, won de titel op Wimbledon in 2008 en 2010. Vorig jaar was hij er niet bij op de All England Club door een blessure aan de linkerpols.

Murray niet zonder moeite

Ook de Schot Andy Murray (ATP-1) heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon dankzij een overwinning tegen Fabio Fognini (ATP-29). De titelverdediger had wel vier sets (6-2, 4-6, 6-1, 7-5) nodig om de kranige Italiaan opzij te zetten. De wedstrijd duurde 2 uur en 39 minuten.

Op het einde van de vierde set zag het er sterk naar uit dat een vijfde set beslissing zou moeten brengen. De 30-jarige Fognini kreeg vijf setpunten, maar Murray hield het hoofd koel en wist ze allemaal weg te werken. De licht ontvlambare Fognini hield het hoofd heel wat minder koel en liet zich naar de slachtbank leiden door de 30-jarige Murray.

Het is al voor de tiende keer op rij dat Murray doorstoot naar de tweede week van zijn favoriete grandslamtoernooi, dat hij in 2013 en 2016 op zijn palmares wist te schrijven. In de vierde ronde neemt Murray het op tegen de Fransman Benoît Paire (ATP-46). De 28-jarige Paire versloeg in zijn derderondewedstrijd de Pool Jerzy Janowicz (ATP-141), halvefinalist in 2013, in drie sets met 6-2, 7-6 (7/3) en 6-3.