Amerikaans president Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin hebben op de G20 hun langverwachte gesprek gehad. Na afloop waren de twee wereldleiders wel erg vriendelijk voor elkaar. Eerder deze namiddag liepen Poetin en Trump elkaar tussen de vergaderingen door al een eerste keer tegen het lijf.

De leiders van de grootste geïndustrialiseerde landen zijn dit weekend in het Duitse Hamburg bijeen voor de G20-top. Rond 15.45 uur zaten Russisch president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump daar samen voor een gesprek. Die laatste noemde de ontmoeting achteraf 'een eer'. 'Ik ben zeer blij dat ik u kan ontmoeten', verklaarde ook Poetin.

'President Poetin en ik hebben verschillende dingen besproken en ik denk dat het heel goed gaat', hield Trump zich over de inhoud van het gesprek op de vlakte. 'We hadden heel goede gesprekken en gaan er nog hebben. We kijken ernaar uit dat er veel positieve dingen gaan gebeuren voor Rusland en de VS en voor alle betrokkenen.'

'We spraken eerder al meerdere keren aan de telefoon, maar telefoongesprekken alleen zijn niet genoeg', verklaarde Poetin dan weer met een kwinkslag. 'Ik hoop dat dit gesprek resultaten oplevert in de toekomst.'

Eerder al korte ontmoeting

Trump liet gisteren in Polen al weten dat de Russen ‘destabiliserende activiteiten in Oekraïne en elders in de wereld en hun steun aan vijandige regimes zoals Syrië en Iran stop te zetten’.

Ondertussen loopt er nog altijd een FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Op de vraag van journalisten of Trump zijn Russische ambtgenoot daarover had aangesproken, kwam geen antwoord.

In de wandelgangen kwam Trump Poetin rond 14 uur al eens tegen. Die stond gezellig te keuvelen met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Russische en Amerikaanse wereldleiders schudden elkaar toen voor het eerst de hand en wisselden al een paar woorden.