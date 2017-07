Vluchtelingenkamp in Parijs ontruimd

De Franse politie heeft bij een actie in het noorden van Parijs een migrantenkamp ontruimd. Er verbleven naar schatting ruim 2.700 mensen. Ze zijn overgebracht naar tijdelijke opvangplaatsen.

Aan de Porte de la Chapelle was door het gemeentebestuur een humanitair centrum opgericht. Maar dat was helemaal volzet, waardoor migranten gewoon op straat in de wijk leven. Sommigen probeerden dag na dag een plaats in het centrum te krijgen, maar verbleven in afwachting daarvan onder bruggen, zonder toegang tot water, sanitair of voedsel. Volgens de politie was daardoor een onveilige en ongezonde situatie ontstaan.

De ontruimingsactie zelf zou vlot verlopen zijn. De mensen, onder wie een groot deel afkomstig uit Afghanistan, Soedan, Somalië en Eritrea, zijn per bus naar andere plaatsen buiten Parijs gebracht.

Het is niet voor het eerst dat een dergelijke verblijfplaats wordt ontruimd. De voorbije jaren is dat al tientallen keren gebeurd. Le Figaro spreekt van de 34ste actie in Parijs in twee jaar. Ook in Porte de la Chapelle zelf vond enkele maanden geleden nog een gelijkaardige ontruiming plaats. Toen werden 1.610 mensen overgebracht. Hulpverleners dringen er daarom op aan dat er naar een oplossing op lange termijn wordt gezocht, in plaats van over te gaan tot noodoplossingen eens de situatie ontspoort.

In Parijs is er een duidelijke toename van het aantal dakloze migranten sinds de zogenaamde ‘hel van Calais’ vorig jaar gesloten werd. Een deel van de mensen die daar verbleven is hun toevlucht gaan zoeken in de Franse hoofdstad.