Zweden wil een rockfestival organiseren met alleen maar vrouwen

Nadat bekendgemaakt werd dat het Zweedse muziekfestival Bråvalla het voor bekeken houdt na gevallen van seksueel geweld tegenover vrouwen, worden plannen gesmeed om een festival met alleen maar vrouwen te organiseren ‘tot de mannen zich gedragen’.

‘Wat denken jullie ervan om een erg cool festival te organiseren waar alleen vrouwen welkom zijn tot alle mannen hebben geleerd hoe ze zich moeten gedragen?’ Die boodschap plaatste de Zweedse radiopresentatrice en comédienne Emma Knyckare op Twitter nadat bekendgemaakt werd dat het gekende Zweedse muziekfestival Bråvalla niet meer zou doorgaan na gevallen van seksueel geweld tegenover vrouwen.

Een paar dagen later zijn de plannen voor een mannenvrij festival ook echt in de maak. De comédienne postte ondertussen op Instagram dat het ‘eerste mannenvrije rockfestival’ volgende zomer ook effectief zal doorgaan en dat ze de komende dagen een groep van ‘getalenteerde organisatoren en projectleiders’ samenbrengt.

Een festival waar alleen vrouwen welkom zijn dus. En daar ziet de Zweedse radiopresentatrice geen graten in. ‘Aangezien het blijkbaar oké is om vrouwen de hele tijd te discrimineren, dan is het misschien ook oké om mannen drie dagen lang uit te sluiten.' Ze kreeg naar eigen zeggen al heel veel aanbiedingen van vrouwen die een steentje willen bijdragen, van schoonmaaksters tot rockbands.

Op het festival van Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk werd vorig jaar ook al een mannenvrije zone ingericht.