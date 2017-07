De Europese Commissie heeft donderdag de allereerste 'monitor van culturele en creatieve steden' voorgesteld. Daarin wordt nagegaan hoe de culturele en creatieve scène in een selectie van Europese steden bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. De ideale stad spiegelt zich onder meer aan Leuven, maar ook Brussel en Gent scoren goed.

De monitor toont op basis van 29 indicatoren, gegroepeerd in 9 domeinen, aan hoe het aanbod aan cultuur en creativiteit kan worden aangewend om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. Het is de bedoeling dat beleidsmakers en de betrokken sectoren kunnen leren van steden met een vergelijkbaar profiel.



De Commissie lijstte 168 steden uit 30 landen op. Antwerpen, Brugge, Brussel en Bergen werden opgenomen omdat ze in het verleden culturele hoofdstad van Europa waren, Gent omdat het door de UNESCO als creatieve stad erkend werd en Leuven, Luik, Namen en Oostende omdat ze onderdak geven aan minstens twee internationale culturele festivals.



Op basis van alle beschikbare gegevens, stelde de Commissie het profiel op van de ideale Europese stad op cultureel en creatief vlak. Die combineert de beste prestaties op de 9 afgebakende domeinen. Leuven dient als hét voorbeeld wat betreft 'menselijk kapitaal en onderwijsaanbod'. De ideale stad draagt ook wat van Parijs, Cork, Glasgow, Utrecht, Eindhoven, Kopenhagen en het Zweedse Umeå in zich.





Goede punten zijn er ook voor Brussel en Gent. De hoofdstad heeft de op één na hoogste score op het vlak van 'nieuwe jobs in creatieve sectoren', althans in de categorie van steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Brussel beslaat in de monitor van de Commissie het volledige Brussels gewest.



In de steden met 250.000 tot 500.000 inwoners haalt Gent de tweede plaats op het vlak van 'culturele levendigheid', vooral dankzij het aanbod aan theater- en andere zalen. De Arteveldestad wordt ook geprezen voor haar aanbod aan middeleeuwse architectuur en haar "levendig cultureel centrum".



Mohamed Ridouani, schepen van Milieu (sp.a) in Leuven, reageert blij verrast op deze Europese erkenning. "Dat wij opgenomen worden in een lijst met steden zoals Kopenhagen, waar ik enorm naar opkijk, is fantastisch nieuws en het resultaat van een beleid waar het stadsbestuur al jaren aan het boetseren is. Leuven is zich aan het ontwikkelen tot een van de meest welvarende en leefbare steden van Europa en het is prachtig dat we hiervoor al voor de tweede keer op korte tijd Europese erkenning krijgen", zegt Ridouani. De Vlaams-Brabantse stad kreeg begin juni al de European Green Leaf Award 2016.





Deze bekroningen zullen de verdere ontwikkeling van de stad geen windeieren leggen, meent de Milieuschepen. "Het plaatst Leuven bovendien op de internationale radar wat belangrijk is om onder meer Europese fondsen aan te trekken om de verdere ontwikkeling te financieren en met onze reputatie van een leefbare stad verder gerenommeerde onderzoekers te kunnen aantrekken", besluit Ridouani

Beelden:EU-monitor