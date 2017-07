Dit staat nog op de G20-agenda

De wereldleiders van de twintig meest geïndustrialiseerde landen ter wereld zitten sinds vanochtend samen in het Duitse Hamburg. Wat valt er te bespreken?

De staats- en regeringsleiders van Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, de Europese Unie, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea werden door gastvrouw en Duits bondskanselier Angela Merkel vanochtend begroet. Ook Nederlands premier Mark Rutte mag als speciale gast straks aanschuiven.

Rutte was nog niet uitgenodigd voor de eerste eerste gezamenlijke zitting over terreurbestrijding. Russisch president Vladimir Poetin verklaarde bij aanvang al dat ‘alle landen van de G20 samen moeten werken in de strijd tegen het terrorisme’. Bij de andere vergaderingen mag de Nederlandse premier van lopende zaken wel aanschuiven.

In de vroege namiddag stond tijdens een werklunch dan economische groei en vrijhandel op de agenda. Daarbij werd vooral uitgekeken naar het standpunt van de Amerikaanse president Donald Trump.

Bondskanselier Merkel wou Trump ervan overtuigen zijn protectionistisch economisch beleid af te zwakken, zodat tijdens de top enkele gezamenlijke doelstellingen afgesproken kunnen worden. Het economisch akkoord dat zopas gesloten werd tussen Japan en de EU, moet Trump duidelijk maken dat de rest van de wereld ook zonder de VS internationale vrijhandel zal blijven bepleiten.

Clash Trump-Poetin

Ook op de agenda van deze G20-top: Afrika en migratie. Merkel hoopt de grote industrielanden ertoe te bewegen meer te investeren in het Afrikaanse continent. Door de mensen daar een beter leven te geven, hoopt ze de migratie richting de Europese Unie in te dijken.

Ten slotte worden ook digitalisering en energie en klimaat nog behandeld. Wat dat laatste onderwerp betreft, kijkt iedereen opnieuw in de richting van de VS. Nadat Trump vorige maand liet weten uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, moet blijken waartoe hij zich nog wel wil verbinden. Het wordt ook afwachten hoe de andere G20-landen reageren op die uitstap.

Ten slotte werden vonken verwacht van een tête-à-tête tussen Trump en Poetin. De Amerikaanse president riep Rusland gisteren in Polen op om de ‘destabiliserende activiteiten in Oekraïne en elders in de wereld, en hun steun aan vijandige regimes zoals Syrië en Iran stop te zetten’, dus de twee hadden genoeg gespreksstof. Spijtig genoeg verklapten ze achteraf weinig over de inhoud aan de pers.