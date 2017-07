Boeman van Club Brugge wordt nieuwe ploegmakker van Depoitre in Premier League

Promovendus Huddersfield heeft vrijdag de transfer van de Deen Mathias Zanka Jörgensen afgerond. De verdediger komt over van FC Kopenhagen en tekende in het John Smith’s Stadium een contract tot juni 2020. Vorig najaar was Jörgensen in de groepsfase van de Champions League tot twee keer toe de boeman van Club Brugge. Zowel in Kopenhagen (4-0) als in Brugge (0-2) pikte hij zijn doelpuntje mee.

De 27-jarige Jörgensen, een jeugdproduct van B93, maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Kopenhagen in september 2007. Na vijf succesvolle seizoenen in de Deense hoofdstad maakte de centrale verdediger een transfer naar PSV, maar dat werd geen succes. Na nauwelijks 23 officiële optredens in twee seizoenen tijd, keerde Jörgensen terug naar FC Kopenhagen om daar opnieuw uit te groeien tot een belangrijke pion in de basis.

De tienvoudig Deens international won in zijn tijd bij FC Kopenhagen vijf titels (2009, 2010, 2011, 2016, 2017) en vijf bekers (2009, 2012, 2015, 2016, 2017).

Jörgensen is alweer de achtste inkomende transfer van Huddersfield. Eerder kwamen ook onze landgenoot Laurent Depoitre (FC Porto), Elias Kachunga (Ingolstadt), Aaron Mooy (Manchester City), Tom Ince (Derby County), Danny Williams (Reading), Steve Mounié (Montpellier) en Scott Malone (Fulham) de rangen versterken.