Druiper dreigt onbehandelbaar te worden

Bij de bacteriën die gonorroe veroorzaken, duiken stammen op die ongevoelig zijn voor alle bestaande antibiotica. Het is een kwestie van tijd voor ze ons land bereiken.

Wie seks heeft met een persoon die gonorroe heeft, loopt een groot risico om ook zelf de ziekte te krijgen. Tot dusver kan gonorroe, of ‘druiper’ in de volksmond, in ons land nog goed behandeld worden met antibio­tica. Maar experts vrezen dat er een tijd komt dat de soa onbehandelbaar wordt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat er al in meerdere landen stammen zijn opgemerkt die resistent zijn tegen alle bestaande antibiotica.

Aan patiënten met gonorroe geven artsen meteen twee antibiotica: ceftriaxon en azithromycine. Dat zijn in de meeste landen de enige overblijvende antibiotica die iets uithalen tegen de bacteriën die tot gonorroe leiden, de ‘gonokokken’. Vorig jaar berichtten artsen uit het Verenigd Koninkrijk evenwel voor het eerst dat de aanbevolen ‘duale’ behandeling niet aansloeg bij een patiënt die in Japan gonorroe had opgelopen. In Frankrijk, Japan en Spanje zijn er de laatste jaren ook ‘superbugs’ gevonden, gonokokken die een zeer hoge resistentie vertonen tegen ceftriaxon.

‘De bacteriën die gonorroe veroorzaken, zijn heel slim. Elke keer als we een nieuwe klas van antibiotica gebruiken om infecties te behandelen, veranderen de bacteriën zodanig dat ze ertegen bestendig worden’, klinkt het in een persmededeling van de WHO.

De sporadische gevallen die in Europa en andere landen met een hoog inkomen gemeld worden, zijn volgens de WHO zeer waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. In armere landen komt gonorroe veel vaker voor, maar daar zijn er geen of gebrekkige systemen voor de diagnose en melding van onbehandelbare gevallen van gonorroe. In armere landen wordt de resistentie bovendien door het verkeerd en overmatig antibioticagebruik bij de behandeling van soa’s in de hand gewerkt.

De jongste vijf laatste jaren is het aantal meldingen in Vlaanderen met 82 procent gestegen: van 918 in 2011 naar 1.667 in 2016.

Gonorroe komt vooral voor bij jonge mannen. De meesten merken snel dat ze de ziekte hebben. Bij hen nestelen de gonokokken, dat zijn de bacteriën die gonorroe veroorzaken, zich in de urineleider. Vaak steken in de dagen na de besmetting symptomen de kop op, waaronder een geelgroene afscheiding of bloedverlies uit de penis, hevige pijn bij het plassen, een amandelontsteking (na orale seks) of een pijnlijke stoelgang (na anale seks).

Vrouwen hebben doorgaans geen of minder eenduidige klachten: vaginale afscheiding, pijn of bloedverlies tijdens het vrijen, een veranderde menstruatiecyclus, een amandelontsteking (na orale seks). Een condoom voorkomt een besmetting met gonorroe en andere soa’s.