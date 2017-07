Nadat het donderdagavond en -nacht al tot rellen kwam in aanloop naar de G20-top, is het het Duitse Hamburg ook vrijdag erg onrustig. Naast vreedzame anti-kapitalistische acties staken betogers ook auto's in brand, vandaliseerden gebouwen en gingen de confrontatie aan met de politie van Hamburg. Die spreekt van 'een veelvoud aan strafbare feiten' en vraagt om versterking van andere regio's om de veiligheid van de regeringsleiders te garanderen.

Donderdagavond werd de 'Welcome To Hell'-mars al snel stilgelegd nadat een groep van zo'n 1.000 betogers zich tegen de politie keerde. De politie had donderdagnacht de handen vol om de veiligheidsperimeter rond de G20-top te vrijwaren, en ook vrijdagochtend ontstonden er al snel opnieuw problemen met betogers.

Bij nieuwe confrontaties met de veiligheidstroepen werden zeker 29 betogers opgepakt. 111 politieagenten raakten gewond, drie onder hen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. 'We vrezen voor lijf en leden', aldus de plaatselijke politie. Die vraagt daarom dat er - bovenop de 15.000 manschappen die al voorzien werden - extra politiemannen worden gestuurd vanuit de andere deelstaten.

De politie spreekt van 'een veelvoud aan strafbare feiten' die werden gepleegd. Zo zijn de banden van een auto van de Canadese delegatie werden platgestoken, de ramen van het Mongoolse consulaat werden ingegooid en verschillende winkelramen moesten eraan geloven.

Aan het station Altona hebben vermoedelijke tegenstanders van de top politievoertuigen in brand gestoken. De politie treedt op tegen geweldenaars met brandbommen, de bevolking is opgeroepen de zone te mijden. Ook aan het station Veddel kwam de politie in actie.

Beveiligde zone binnendringen

Aan de passagiersterminal zetten meer dan duizend in het wit en lila geklede mensen zich in beweging. Volgens ooggetuigen trad de politie met de wapenstok tegen hen op. Aan de Berliner Tor liepen er meer dan tweehonderd demonstranten, het kwam er tot nieuwe rellen met de politie.

Ter hoogte van de Sint Michaelkerk heeft de politie zowat tweehonderd mensen omsingeld die lid zijn van Block G20 - Colour the red zone en wiens doel het is toegangswegen tot de top te blokkeren en door te dringen tot de veiligheidszone.

In de binnenstad zijn op meerdere kruispunten wegblokkades opgeworpen. De politie heeft de demonstranten opgeroepen die vreedzaam te ontruimen. ‘Ons doel is het verloop van de G20-top voelbaar te verstoren en de incarnatie van de macht, die de top voorstelt, te breken’, zegt Block G20 - Colour the red zone, die voor 15 uur een nieuw treffen heeft aangekondigd.

Vreedzame betoging aan de haven

Het grootste deel van de betogers beperkt zich echter nog steeds tot vreedzaam protest. Zo werd een betoging met een duizendtal deelnemers aan de haven van Hamburg rond 12.30 uur beëindigd. Daar bleef alles tot op het einde rustig.