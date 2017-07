Sjoemelsoftware VW nog niet volledig verdwenen in België

Er rijden in ons land nog zo’n 130.000 Volkswagens rond die van sjoemelsoftware voorzien zijn. Dat concludeert Test-Aankoop, schrijft Le Soir vrijdag.

In België werden 315.000 voertuigen ingevoerd met software die kunstmatig de uitstoot van stikstofoxide verminderde. Daarvan rijden er nog 300.000 op Belgische wegen.

D’Ieteren, de verdeler van de Volkswagen-groep in ons land, zegt dat de eigenaars van 170.000 voertuigen vrijwillig hun voertuig hebben laten updaten. Test-Aankoop concludeert daaruit dat er nog 130.000 voertuigen met sjoemelsoftware in omloop zijn.

‘De procedure is zeer langzaam, vooral als je kijkt naar de timing die D’Ieteren vijftien maanden geleden had gegeven’, zegt de woordvoerder van de organisatie. Test-Aankoop klaagt ook over het ‘gebrek aan transparantie’ over de terugroepactie.

De consumentenorganisatie zit in een juridische strijd verwikkeld met Volkswagen. Ze vertegenwoordigt 11.000 eigenaars van voertuigen met sjoemelsoftware die een compensatie willen van VW.