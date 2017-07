Burgers helpen bij paspoortcontrole op luchthaven Schiphol

Om lange wachtrijen op de Nederlandse luchthaven in Schiphol tegen te gaan, zet de marechaussee onervaren en ongewapende burgers in bij de paspoortcontrole, meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. Na een stoomcursus van zes weken mag iemand het marechaussee-uniform aantrekken. Dit tot woede van de Marechausseevereniging.

Burgers, normaal aan de slag in onder meer gevangenissen, mogen als ‘reservist nieuwe stijl’ aan de slag als grensbewaker op Schiphol. Ze krijgen een stoomcursus grensbewaking van zes weken. Bij wijze van proef loopt nu één ongewapende reservist op Schiphol rond. Het plan is om dat aantal snel uit te breiden.

Bij de vakbond zijn ze niet te spreken over dit initiatief. ‘Levensgevaarlijk’, zegt Sven Schuitema, voorzitter van de Marechausseevereniging, de vakbond voor marechaussees in de krant. ‘Grensbewaking is een vak dat niet even in zes weken te leren is.’