Agata Kornhauser-Duda. Haar naam zegt u waarschijnlijk niet veel, maar door haar ontmoeting met de Amerikaanse president Trump gaat de Poolse first lady de wereld rond.

Toen Trump de hand van de Poolse first lady wilde schudden, stapte ze namelijk meteen in de richting van diens echtgenote Melania Trump. Met een verbouwereerde Donald Trump tot gevolg. Pas na haar handdruk met de Amerikaanse first lady schudde ze ook de hand van Trump. Of ze met opzet ervoor koos om Trump te negeren, is voor discussie vatbaar.

Het moment doet wel meteen terugdenken aan de ontmoeting tussen Trump en de Franse president Emmanuel Macron in ons land. Gedurende de inhuldiging van het nieuwe Navo-gebouw was op een video te zien hoe Macron plots naar rechts uitweek om eerst Duits bondskanselier Angela Merkel en premier Charles Michel te begroeten. Pas nadien volgde er een stevige handdruk met de Amerikaanse president. Ook toen werd gesuggereerd dat de actie van Macron bewust was.

Trump is momenteel bezig aan een vierdaagse reis door Europa. Donderdag gaf hij onder meer een speech in de Poolse hoofdstad Warschau. De komende dagen zal Trump onder meer voor de eerste keer de Russische leider Vladimir Poetin ontmoeten tijdens de G20-top in Hamburg.