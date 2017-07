Van Niekerk en Lasistskene verbeteren Diamond League-records in Lausanne

Wayde van Niekerk heeft donderdag opnieuw indruk gemaakt op de Diamond League-meeting in Lausanne. Hij klokte 43.62 over 400 meter en verbeterde zo het Diamond League-record en de beste wereldjaarprestatie. Mariya Lasistskene deed hetzelfde in het hoogspringen: ze ging over 2m06.

Wereldrecordhouder en olympisch kampioen Wayde van Niekerk liet in Zwitserland de derde chrono uit zijn carrière optekenen, en dat terwijl hij de laatste 20 meter uitbolde. Het was op een trainingswedstrijdje in eigen land na nog maar de eerste 400 meter van 2017 voor de Zuid-Afrikaan, maar meteen is duidelijk dat hij op het WK in Londen lastig te kloppen zal zijn.

Mariya Lasitskene, een Russische die wegens de schorsing van haar federatie onder neutrale vlag uitkomt, maakte een fenomenale sprong over 2m06. Net als bij Van Niekerk was dat goed voor zowel het Diamond League-record en de beste wereldjaarprestatie. Ze schuift op naar de vijfde plaats op de wereldranglijst aller tijden.

In de 5.000 meter snelde de Ethiopiër Muktar Edris naar een beste wereldjaarprestatie van 12:55.23, de snelste tijd die sinds 2015 gelopen is. In de 100 meter was de zege voor de Amerikaan Justin Gatlin, maar zijn 9.96 was eerder bescheiden. In het speerwerpen bij de vrouwen zorgde olympisch kampioene Sara Kolak met 68m43 voor een beste wereldjaarprestatie.

Genzebe Dibaba deed op de mijl een aanval op het wereldrecord, maar strandde op drieënhalve seconde in 4:16.05. In de 200 meter toonde Dafne Schippers met een seizoensbeste van 22.10 dat ze stilaan richting WK-vorm gaat.