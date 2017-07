Koekelkoren en Van Walle verliezen tweede wedstrijd in World Tour beachvolley Gstaad tegen Pools duo

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle hebben hun goede start van woensdag op het vijfsterrentoernooi in het Zwitserse Gstaad niet kunnen doortrekken. Donderdag verloren ze hun tweede groepswedstrijd in twee sets van het Poolse duo Kantor-Losiak.

In de eerste set namen de Polen een vliegende start. Ze namen meteen een voorsprong en lieten die niet meer los. In de tweede set was de aanvangsfase wel voor Koekelkoren en Van Walle en tot 7-8 stond er een Belgische voorsprong op het bord. Daarna nam het Poolse duo echter toch weer de bovenhand en wonnen ze de wedstrijd uiteindelijk met 21-13 en 21-17.

Door deze nederlaag staan Koekelkoren en Van Walle nu op een gedeelde tweede plaats in poule G met het Russische duo Liamin-Krasilnikov, tegen wie ze woensdag wonnen. Kantor/Losiak gaan ongeslagen aan de leiding. Vrijdag sluiten Koekelkoren en Van Walle de groepsfase af met een duel tegen Plavins en Regza uit Letland. De Letten konden nog geen set pakken in Zwitserland en staan zo op de laatste plaats.