Gedragscode voor ngo’s die bootvluchtelingen helpen

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben zich in Talinn gebogen over de toenemende migratie via de Libiëroute. Ze beloven om Italië te steunen en gaan akkoord met een gedragscode voor ngo’s die migranten redden.

De migratieroute tussen Libië en Italië wordt populairder én dodelijker. Italië trekt aan de alarmbel en wil dat er – behalve meer geld en een sneller uitgevoerd Europees spreidingsplan – een gedragscode komt voor ngo’s. Die hebben dit jaar 34% van de 85.000 migranten gered. Als ngo’s zo ‘groot’ worden, moeten ze gestructureerder werken, vindt Europa. Italië en verschillende andere EU-landen denken dat de reddingsoperaties van ngo’s, steeds dichter bij de Libische kust, voor meer migranten en steeds gammelere bootjes zorgen. Onderzoekers betwisten dat. De eerste schets van de Italiaanse gedragscode voorziet dat de ngo’s onder geen enkel geval Libische wateren binnen mogen, dat ze geen contact mogen hebben met smokkelaars en dat ze de politie moeten toelaten op hun boten. Als ze de code niet naleven, mogen ze de Italiaanse havens niet meer binnen.

'Goede zaak'

‘Een goede zaak’, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in Talinn aanwezig was. De toenemende migratie vanuit Afrika naar Italië stond er bovenaan de agenda. Francken vindt het vooral belangrijk dat ngo’s worden gedwongen om politie- en Frontex-personeel aan boord toe te laten. ‘Zo kunnen we het gedrag van de smokkelaars beter in kaart brengen. De ngo’s vinden dat zoiets niet tot hun humanitaire taak behoort, maar daar is Italië het niet mee eens. Wij ook niet. We moeten mensensmokkel aanpakken, de gedragscode helpt ons daarbij’, zegt Francken.

Artsen Zonder Grenzen – de grootste van de zeven ngo’s die reddingsoperaties organiseren – reageert afkeurend op de eerste schetsen van het Italiaans plan.

'Zekere dood'

‘We zijn nog niet officieel ingelicht over de gedragscode, maar de eerste signalen die we krijgen zijn niet goed. Door dit plan zullen we over minder boten beschikken om mensen te redden. Dat kan migranten in nood veroordelen tot een zekere dood op zee’, aldus Aurelie Ponthieu, de migratie-expert van AZG. ‘In plaats van zich te concentreren op een gedragscode voor ngo’s, zouden Europese landen zich beter bezighouden met het aanbieden van alternatieven voor de dodelijke oversteek.’

‘Ik weet dat zo’n gedragscode niet zaligmakend is’, geeft Francken toe. ‘Migratie is te complex om het met één maatregel op te lossen.’ Hij wijst naar andere voorstellen uit het actieplan dat de Europese Commissie eerder deze week lanceerde. ‘We moeten ook inzetten op hervestiging van oorlogsvluchtelingen vanuit Afrika.’