'Thuis zie ik elke dag waarom onze kankerbehandelingen beter moeten'

Kanker was al 25 jaar het studieobject van Johan Swinnen, toen in het hoofd van zijn dertienjarige zoon een tumor werd ontdekt. Zeven jaar en ettelijke operaties, chemotherapieën en bestralingssessies later zoekt Pieter (20) zich een weg in wat een ander leven is geworden.

Vorig weekend trakteerde Radiohead het publiek op Rock Werchter op een even hartverscheurend als hartverheffend concert. Op een verhoogd platform voor de main stage stond Pieter Swinnen te genieten. Voor het eerst in jaren was hij er zonder rolstoel, mondmasker of maagsonde.

‘De voorbije jaren op Werchter was ik nog aan het revalideren van twee hersenoperaties, een jaar chemotherapie en 72 bestralingsessies’, vertelt Pieter (20). ‘Tijdens een concert van Elbow kreeg ik eens koorts – mijn immuunsysteem was erg zwak, ik moest naar huis. Vandaag gaat het beter. Dankzij intensieve kinesitherapie zit ik sinds een paar maanden niet meer in een rolstoel. Maar zelfs in zo’n stoel zou ik naar optredens blijven gaan. Ze zijn mijn bron van energie. Rock Werchter is het hoogtepunt van mijn jaar.’

Hij vertelt het de ochtend na Radioheads feest van de eigenzinnigheid. Een paar uur later vertrekt hij alweer richting wei. De regen stroomt langs de ruiten, maar zijn moeder heeft de vuilzakken en laarzen al klaargezet. ‘Wij gaan mee,’ zegt vader Johan (52) glimlachend, ‘niet alleen voor de veiligheid – Pieter kan op elk moment evenwichtsstoornissen krijgen – maar omdat we er een gezinsuitstap van maken.’

‘Dit is erg’

'In maart 2011 waren we met het hele gezin in Barcelona, waar ik een marathon zou lopen’, vertelt Johan. ‘Toen Pieter elke morgen misselijk was en evenwichtsproblemen kreeg, vreesde ik het ergste. We vlogen terug naar huis, maar tijdens Pieters onderzoeken in Gasthuisberg moest ik alweer naar een congres in Madrid. Daar kreeg ik telefoon dat het om een medulloblastoom ging, een agressieve hersentumor die al uitgezaaid was in de hersenen en de ruggengraat. Achteraf heb ik vaak gedacht: had ik dit eerder kunnen zien? Nu denk ik van niet. Een medulloblastoom verraadt zich pas heel laat.’

Het is een dramatische speling van het lot dat u zich dag in dag uit aan kanker wijdt, en de ziekte dan net bij uw eigen zoon toeslaat.

Johan: ‘Dat is pech. Af en toe maakt het cel-deelsysteem in ons lichaam een foutje, en als dat net op een essentiële plaats gebeurt, kan het tot kanker leiden. Het is heel toevallig dat dat zich bij Pieter heeft voorgedaan. Een slecht lot uit de loterij. Al geef ik toe dat ik me vlak na de diagnose verslagen voelde.’

‘Twee jaar ervoor had ik mijn vader verloren aan prostaatkanker. Hij was 67, een schrijnwerker, een sterke vent met grote handen. Hem zo snel zien aftakelen was pijnlijk, en extra frustrerend omdat mijn onderzoek toen precies op prostaatkanker toespitste. Maar het is niet dat ik mijn vader had kunnen redden als ik iets harder had gewerkt. Over kankeronderzoek gaan jaren. Sindsdien werk ik nog verbetener.’

En wat als uw kínd getroffen wordt?

Johan: ‘Dan is het natuurlijk nóg moeilijker. Maar uiteindelijk werkte ook dat motiverend. Elke dag zie ik thuis waarom ik me inzet en waarom onze kankerbehandelingen beter moeten. Ze zijn levensreddend voor Pieter geweest, maar de nevenwerkingen waren erg zwaar. Het illustreert op dramatische wijze hoezeer we moeten blijven ijveren voor meer gerichte behandelingen. Op Gasthuisberg wordt nu een nieuw protoncentrum gebouwd, met de bedoeling om bij mensen zoals Pieter zoveel mogelijk de tumor zelf te bestralen en zo weinig mogelijk schade aan te richten in de zones ernaast.’