Italiaanse wielrenster in kritieke toestand na zware val in Giro Rosa

De Italiaanse Claudia Cretti (Valcar PBM) is donderdag zwaar ten val gekomen tijdens de zevende etappe van de 28e Giro Rosa. De 21-jarige Cretti werd in kritieke toestand overgebracht naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis in Benevento.

Cretti kwam tijdens de etappe in een afdaling aan een snelheid van 90 kilometer per uur ten val en kwam daarbij met haar hoofd tegen een vangrail terecht. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in Benevento. Volgens haar team zou er gevreesd worden voor ernstige hersenschade.

Zege voor Gutierrez

De zevende etappe in de Giro Rosa werd gewonnen door Sheyla Gutierrez (Cyclance). De 23-jarige Spaanse kampioene was de snelste van een vlucht van twaalf. De Italiaanse Soraya Paladin werd tweede, de Poolse Eugenia Bujak derde.

Niemand van de vluchters vormde een groot gevaar voor het klassement. De 27-jarige Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) behield zo haar roze leiderstrui. De olympische kampioene heeft 1:03 voor op de Italiaanse Elisa Longo Borghini en 1:39 op haar landgenote Annemiek van Vleuten.

Na enkele kortere etappes moest het peloton van de Ronde van Italië voor vrouwen een heuvelachtige etappe van 141 kilometer afwerken tussen Isernia en Baronissi. Een vlucht van twaalf rensters, zonder Belgische vertegenwoordiging, kleurde het tweede deel van de etappe en kon uit de greep van het peloton blijven. In Baronissi boekte Gutierrez haar derde zege van het seizoen. Eerder won ze Le Samyn des Dames in Dour en kroonde ze zich tot Spaans kampioene.