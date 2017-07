Belg versterkt medische staf van Feyenoord

In Nederland heeft landskampioen Feyenoord onze landgenoot Stijn Vandenbroucke als fysiotherapeut toegevoegd aan de medische staf. Dat maakte de Rotterdamse club donderdag bekend op de clubwebsite. Vandenbroucke was tot vorige maand nog actief als hoofd van de medische staf bij het Engelse West Ham United, maar ondertekende nu een contract voor één seizoen bij Feyenoord.

“Na bijna zeventien jaar over de wereld reizen was het voor mij tijd om weer dichter bij huis te gaan werken,” aldus de 40-jarige Vandenbroucke. “Toen ik werd benaderd door Feyenoord, voelde ik me enorm vereerd. Feyenoord is een prachtige club met een enorme uitstraling en is bovendien de kampioen van Nederland.”

Vandenbroucke trad in 2009 in dienst bij West Ham als fysiotherapeut en werd er in 2014 zelfs hoofd van de medische staf, na tussendoor twee seizoenen in Rusland doorgebracht te hebben bij Anzhi Makhachkala en Dinamo Moskou. Bij Feyenoord zal Vandenbroucke als fysiotherapeut deel uitmaken van de medische staf van het eerste elftal.