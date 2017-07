Merkel verwelkomt Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is in de vooravond aangekomen voor de G20 in het Duitse Hamburg. Daar zat hij al een uur samen met Duits bondskanselier Angela Merkel. Ze hadden het onder andere over Noord-Korea en het Midden-Oosten.

Merkel begroette haar gast aan de ingang van het Hotel Atlantic in Hamburg, waarna beiden elkaar de hand schudden. Daarop trokken de twee wereldleiders zich terug voor een eerste gesprek. Daarbij werd volgens de woordvoerder van de Duitse regering onder andere gepraat over de dreiging van Noord-Korea, de situatie in het Midden-Oosten, het conflict in Oost-Oekraïne en de thema’s van de G20-top.

Merkel zal op de G20 ongetwijfeld proberen om Trump tot een minder protectionistisch economisch beleid aan te zetten. Om de druk op de VS daarbij te vergroten, werd eerder vandaag al een handelsakkoord tussen de EU en Japan gesloten.

In de binnenstad van het linkse Hamburg wordt ondertussen duchtig betoogd tegen de komst van de Amerikaanse president. Honderden mensen kwamen de straat op voor een mars met de toepasselijke titel ‘Welcome to Hell’. Er worden tot 10.000 betogers verwacht, en de politie is met een indrukwekkende ordemacht aanwezig om in te grijpen bij geweld.

Honderden betogers kwamen naar de binnenstad van Hamburg voor de ‘Welcome to Hell’-mars. Foto: AFP

Eerder vandaag bracht Trump al een bezoek aan Polen. Daarbij sprak hij zijn wens uit om de samenwerking met de Polen te versterken. De Amerikaanse president haalde ook hard uit naar Rusland. Zo vroeg hij de Russen te stoppen met hun ‘destabiliserende activiteiten in Oekraïne en elders in de wereld en hun steun aan vijandige regimes zoals Syrië en Iran stop te zetten’.