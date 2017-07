Gefrustreerde Wickmayer ondergaat wet van sterkste en ligt uit Wimbledon: “Verschil was niet enorm”

Yanina Wickmayer is uitgeschakeld op Wimbledon. Ze verloor in de tweede ronde met 6-2 en 6-4 van de Spaanse Muguruza.

De 27-jarige Wickmayer verloor in de tweede ronde in twee sets van de vier jaar jongere Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). ‘Wicky’, op Wimbledon begeleid door Kim Clijsters, ging na 1 uur en 20 minuten met 6-2 en 6-4 onderuit tegen het veertiende reekshoofd.

Wickmayer keek de Roland Garros-winnares van 2016 voor de derde keer in de ogen, ze kon de Spaanse nog niet verslaan. Op Wimbledon speelde Muguruza in 2015 de finale, maar ze verloor die van Serena Williams. In de volgende ronde neemt Muguruza het op tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 63), die profiteerde van de opgave van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 103).

Het beste resultaat van Wickmayer op het heilige gras van de All England Club is een vierde ronde in 2011. De voorbije twee jaar sneuvelde ze telkens in de eerste ronde.

Later op de dag werkt Kirsten Flipkens (WTA 88) haar tweederondepartij af tegen het Duitse nummer één van de wereld Angelique Kerber. Elise Mertens (WTA 54), Alison Van Uytvanck (WTA 98) en Maryna Zanevska (WTA 119) sneuvelden in de eerste ronde.

Wickmayer: “Verschil was niet enorm”

“Ik kan niet zeggen dat ik een slechte match heb gespeeld”, zei Wickmayer na afloop. “Ik heb misschien te veel unforced errors laten optekenen in de eerste set, maar ik wou zo agressief mogelijk spelen om haar niet het overwicht te gunnen in de rally’s. Waarschijnlijk heb ik te veel risico genomen. En in de tweede set vond ik dat ik de betere was. Ik bepaalde de rally’s en had het voordeel. Het ontbrak me zonder enige twijfel aan wat vertrouwen en overtuiging, waardoor ik uiteindelijk ook de tweede set verloor.”

Wickmayer had bij 4-4 in de tweede set drie breakkansen bij 0-40 op de opslag van Muguruza. Maar de Spaanse, in 2015 verliezend finaliste op de All England Club, wist al die breakpunten weg te werken. “Ik heb geen spijt wat betreft die fase in de wedstrijd. Ze sloeg twee aces en een tweede opslag op het lichaam die slecht botste. De frustratie die ik verschillende keren toonde in de tweede set kwam er omdat ik vond dat ik er niet ver van zat. Het verschil was niet enorm. Ik heb gewoon nood aan een zege tegen een speelster van haar kaliber om me opnieuw te lanceren.”

Op Wimbledon werd Wickmayer bijgestaan door Kim Clijsters en Carl Maes. “Zij hebben me enorm geholpen, maar het resultaat hier was niet fantastisch. Toch put ik hier veel motivatie uit. Ik heb een positieve energie gevoeld. Zij hebben me de weg getoond die ik moet volgen. Dit heeft me goed gedaan en dit neem ik mee voor de komende weken.” Na Roland Garros nam Wickmayer afscheid van haar Franse coach Nicolas Beuque. ‘Wicky’ zal nu van enkele weken zonder tennis gebruikmaken om een oplossing te vinden inzake haar omkadering. “Ik ga blijven trainen in de academie van Kim in Bree, daar zal ik me voorbereiden op het hardcourtseizoen in de VS. Daarna zien we wel. Kim zal niet reizen. Ze zal op de US Open zijn, omdat ze deelneemt aan een evenement voor legendes. Carl werkt voor de academie. Toen ik met hem werkte, reisde hij ook niet veel. Kim en Carl staan klaar om me in België te helpen. Voor de rest ligt alles nog open”, besloot Wickmayer.