Backaert heeft heerlijk antwoord in huis op vraag over de hitte tijdens de Tour

Onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) liet zich niet enkel opmerken in de ontsnapping van de zesde Touretappe, maar ook met een heerlijk spontaan interview na afloop. Gevraagd naar de invloed van de hitte, antwoordde hij doodleuk: “Die is vooral vervelend voor mij, want ik ben ros”.

Voor Backaert was het al de tweede keer dat hij deel uitmaakte van de ontsnapping van de dag. “Er was niemand aangewezen om mee te glippen”, zei hij achteraf voor de camera’s van Sporza. “Er was zelfs gezegd dat we in het peloton mochten blijven, maar er staat een zwaar weekend op het programma. Dan glip ik liever vandaag mee opdat ik morgen kan recupereren.”

De prijs van de strijdlust was onze landgenoot wel niet gegund, de Noor Vegard Stake Laengen ging met de eer lopen. “Die prijs is voor mij niet echt het belangrijkste. Ik was ook niet echt de sterkste van de vluchters op het einde. Ik had gedacht dat het een Fransman zou worden, maar het bleek Laengen te zijn. Hij heeft ook wel de meeste beurten voor zijn rekening genomen.”

De spontane Backaert had op het slotvraagje van de media over de hitte tijdens de Tour nog een heerlijk antwoord in huis. “De hitte? Die is vooral voor mij vervelend, want ik ben ros. Ik zal dadelijk nog wel flink wat Aftersun smeren.”