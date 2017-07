Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden heeft een video gemaakt toen hij op bezoek was in het voormalig concentratiekamp in Auschwitz. Hij kreeg via twitter bakken kritiek van het Auschwitz Museum en het Anne Frank Center.

Ze verwijten de politicus vooral dat de video respectloos is en dat hij het kamp gebruikt als setting voor een politieke boodschap. De politicus in kwestie, Clay Higgins, verontschuldigde zich voor de pijn die hij veroorzaakte met zijn video, maar het Anne Frank Center weigerde de excuses te aanvaarden.