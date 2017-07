Emma Meesseman verliest met Washington bij Phoenix

Emma Meesseman heeft woensdag met haar WNBA-team Washington Mystics met 88-80 verloren bij Phoenix Mercury.

Voor 7.440 toeschouwers gooide de Belgian Cat twaalf punten door de korf. Daarnaast lukte ze zes rebounds en één assist. Ze stond 22 minuten op het parket. Bij Phoenix Mercury blonken Brittney Griner (30 ptn, 14 rebounds) en Diana Taurasi (12 ptn, 6 assists) uit. Zij zijn ploegmaats van Meesseman bij het Russische Ekaterinburg.

Het was de tweede WNBA-wedstrijd voor Meesseman sinds ze terug in de Verenigde Staten is na het EK in Praag, waar ze met de Belgian Cats de bronzen medaille pakte. Zaterdag gaat Washington Mystics op bezoek bij Connecticut Sun. Het team van Meesseman staat aan de leiding in de Eastern Conference, met tien zeges en zeven nederlagen.