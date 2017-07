Gekreun voorspelt winst of verlies op Wimbledon

De toonhoogte waarmee tennissers kreunen, zegt een en ander over hun winstkansen, stellen wetenschappers.

Misschien moeten we niet naar Wimbledon kijken, maar naar Wimbledon luisteren. Want wie zijn oren spitst kan al vroeg inschatten welke speler de match naar zich toe zal trekken. Tennissers kreunen namelijk met een hogere toonhoogte in de matchen die ze verliezen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sussex.

Samen met twee professors die gespecialiseerd zijn in communicatie bij zoogdieren, analyseerde een doctoraatsstudent het gekreun van 30 tennisspelers in 50 matchen. Hun onderzoek staat in het vakblad Animal Behaviour. De toonhoogte, de timing en frequentie van het gekreun werd gemeten tijdens het opslaan, de backhands en de forehands. Over het algemeen ging de toonhoogte naar omhoog in de loop van een match, maar volgens de onderzoekers was al bij het eerste gekreun van een speler te voorspellen of hij ging winnen of verliezen. Was de toonhoogte van meet af aan hoger dan gewoonlijk, was de kans op verlies groter.

Zoals de zoogdieren

‘Deze uitkomst doet sterk vermoeden dat het verschil in toonhoogte niet bepaald wordt door het scoreverloop, maar in feite een weerspiegeling is van fysiologische en psychologische factoren die zich voor het wedstrijdbegin manifesteren. Het zou daarbij kunnen gaan over eerdere ontmoetingen tussen de spelers, het vormpeil, de plaats op de wereldranglijst, vermoeidheid en blessures,’ zegt doctoraatsstudent Jordan Raine.

De verschillen in het gekreun kan je ook vaststellen zonder gesofisticeerde apparatuur. Tennisspelers kregen het gekreun van andere spelers te horen, zonder enige andere informatie. Puur op basis van de fragmenten die ze te horen kregen, konden ze voor eenzelfde speler het winnende van het verliezende gekreun onderscheiden.

Volgens professor David Reby zijn de bevindingen in lijn met onderzoek bij zoogdieren. ‘De akoestische structuur van het gekreun van mensen bevat informatie die ons helpen om de uitkomst van een gevecht in te schatten.’